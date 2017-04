Le goût de l'innovation : présentation de Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish lors du salon Diageo Global Travel







Le défi ? Imaginez un monde où le whisky pourrait avoir un goût vraiment différent, un monde où vous pourriez éprouver une sensation de saveur surprenante influencée par la douceur intense du whisky de seigle marié à la profondeur et à la subtilité d'un scotch soigneusement élaboré.

C'est le défi que l'ingénieuse équipe de mélangeurs de Johnnie Walker, la première marque mondiale de scotch whisky[1], s'est lancée lors de l'élaboration du Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish. Ce nouveau mélange en édition limitée est la deuxième et toute dernière innovation de la gamme Johnnie Walker Blenders' Batch, une série de scotch whiskies expérimentaux qui défie les conventions et révèle toutes les compétences nécessaires à l'éternelle poursuite de saveur qui motive la petite équipe d'experts mélangeurs de Johnnie Walker depuis plus de 200 ans.

Inspiré par le maître de chai Dr Jim Beveridge, dont le voyage personnel en tant que concepteur de whisky a débuté il y a plus de 40 ans, passé à mélanger des bourbons et des whiskies de seigle au Kentucky dans les années 90, le Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish repousse les limites du mélange comme jamais auparavant.

Disponible uniquement sur un petit nombre de marchés sélectionnés, y compris le secteur du tourisme, le Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish a été créé à partir de plus de 200 échantillons de whisky, vieillis dans des fûts de bourbon de premier remplissage et âgés jusqu'à six mois dans des anciens fûts de whisky de seigle. Doté de whiskies provenant de cinq distilleries, dont celles de Dufftown et de Port Dundas, désormais fermées, ce nouveau mélange est riche et généreux avec une note de miel intense.

La magie, la créativité et l'expérimentation qui ont pu prendre vie lors du processus de fabrication de ce whisky sont ce qui a conduit l'équipe de mélangeurs de Johnnie Walker à expérimenter avec de nouvelles saveurs surprenantes, avec pour résultat ce dernier ajout à la gamme Johnnie Walker Blenders' Batch. Les expériences gustatives en cours d'étude réalisées par le Dr Beveridge et son équipe au siège de la marque en Écosse représentent un élément crucial de leur travail, qui consiste à développer et à comprendre des saveurs alternatives, comme par exemple le vin, le café et le chocolat.

« L'expérimentation est la clé de l'innovation », a déclaré le Dr Beveridge. « C'est quelque chose qui est au coeur de l'entreprise Johnnie Walker depuis le tout début et qui nous a permis de créer de manière régulière des whiskies parfaits, comme le Johnnie Walker Red Label et le Johnnie Walker Black Label, et ce depuis des générations.

« Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons depuis près de 200 ans : expérimenter avec les saveurs et les influences de saveur afin de veiller à ce que le whisky que nous élaborons tous les jours soit le meilleur possible. L'intérêt porté à l'heure actuelle au whisky est plus important que jamais et c'est le moment idéal de faire essayer aux consommateurs les choses innovantes - qui peuvent sembler parfois étranges - avec lesquelles nous expérimentons. Nous pensons que les gens vont adorer ces whiskies et mieux encore, qu'ils vont vouloir connaître l'histoire qui se cache derrière la fabrication de ces produits. »

Dayalan Nayager, directeur général de Diageo Global Travel, a déclaré : « Le Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish constitue l'achat idéal pour les voyageurs à la recherche d'expériences gustatives nouvelles et surprenantes, pour les fans de Johnnie Walker ou encore pour tous ceux qui cherchent à découvrir cette gamme.

« Les voyageurs recherchent des marques qui portent en elles la découverte, l'authenticité, l'artisanat et les histoires humaines. Johnnie Walker a une histoire vraiment unique à raconter et nous sommes ravis d'offrir aux consommateurs un aperçu du monde de l'exploration des saveurs du plus grand scotch whisky au monde. Et comme il s'agit aussi d'un produit en édition limitée, il constitue vraiment un ajout passionnant à la gamme Johnnie Walker disponible en duty free. »

« Lorsque nous procédons à un mélange de Johnnie Walker, nous aimons penser comme le ferait un barman derrière son comptoir, de manière à garantir que les barmans et les fans de whisky, chez eux, ont les parfaits liquides à portée de main pour servir des whiskies purs, avec des glaçons, ou comme base d'un cocktail impeccable préparé à base de scotch.

Inspiré par le récent succès de Johnnie Walker Select Casks - Rye Cask Finish, les voyageurs peuvent se procurer dès maintenant une bouteille de Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish dans une sélection de magasins duty free à travers le monde.

Notes à l'intention des rédacteurs :

Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish a un prix de vente conseillé de 52,50 $ / 32,00 £

Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish a une teneur en alcool de 40 %

Johnnie Walker Blenders' Batch Bourbon Cask & Rye Finish est disponible en bouteille de 1 litre

Johnnie Walker Expert Blenders

La passion, l'habileté et l'engagement de nos mélangeurs à l'innovation leur ont permis de créer systématiquement des whiskies parfaits comme Johnnie Walker Red Label et Johnnie Walker Black Label, depuis des générations.

Nos mélangeurs peuvent choisir parmi plus de huit millions de barriques de Whisky Scotch soigneusement fabriqué provenant de plus de 30 distilleries à travers l'Écosse, ce qui signifie que Johnnie Walker est élaboré à partir d'une palette de saveurs qu'aucun de nos concurrents ne peut égaler.

Depuis près de deux siècles, six générations de nos mélangeurs, à commencer par John Walker lui-même, sont des visionnaires audacieux, jouant et expérimentant le goût non pas du devoir ou de la nécessité, mais parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est la compétence et l'esprit visionnaire qui ont permis à nos mélangeurs de créer systématiquement des whiskies parfaits comme Johnnie Walker Red Label et Johnnie Walker Black Label, depuis des générations. Notre tout dernier produit vient compléter une marque qui s'est toujours attachée à l'importance de l'innovation afin de générer des ventes à l'échelle mondiale.

