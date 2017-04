Rogers Media, GroupM et d'autres joueurs importants de l'industrie de la radiodiffusion et de la publicité adoptent la plus récente application radio de NLogic







TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - NLogic, le principal fournisseur de logiciels, de données et d'information sur les consommateurs dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion et de la publicité, est heureux d'accueillir Rogers Media, GroupM, RNC Media, Wasserman + Partners, Larche Communications, ZoomerMedia, et Indie88 comme premiers clients à s'abonner à son nouveau produit exclusif, Lens pour la radio. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent négocier et effectuer des achats radio à l'aide d'une plateforme unique, donnant aux acheteurs comme aux vendeurs la possibilité d'économiser beaucoup de temps.

« Ce nouveau produit nous permet de combler les besoins changeants de nos clients, rendant ainsi le processus d'achat et de vente de publicité radio plus facile, plus moderne et plus efficace », affirme Alan Dark, premier vice-président des ventes chez Rogers Media.

« Nous pensons que Lens pour la radio est la meilleure plateforme concernant les transactions radio. Une partie importante de l'attrait envers Lens pour la radio provient du fait que ce produit reflète parfaitement Lens télévision. NLogic peut se féliciter d'avoir mis au point une plateforme qui a fait ses preuves et pour avoir réussi à l'agrandir au-delà d'un seul média », Neil Johnston, Directeur commercial, GroupM Canada.

« Je suis enchanté que ces grands joueurs de l'industrie aient décidé de soutenir Lens pour la radio. Nous sommes persuadés qu'il s'agit de la meilleure solution pour l'industrie et nous espérons que d'autres clients se joindront à nous pour la suite de l'aventure », conclut David Phillips, président et chef de l'exploitation.

Remarque à l'intention des médias : Des entrevues avec le président et chef de l'exploitation de NLogic, David Phillips, ainsi que des fichiers de logos en haute résolution, sont disponibles sur demande. Communiquez avec Anja Bundze par courriel à abundze@nlogic.ca ou par téléphone au 647-438-1253.

À propos de Lens

Lens pour la radio est une application moderne et souple qui permet aux clients d'accéder aux données radio pour leurs divers besoins : achat et vente, planification et suivi de campagne, négociation et réservation, analyse de la programmation et bien plus.

À propos de NLogic

Avec des bureaux à Toronto, Vancouver et Montréal, NLogic est le principal fournisseur d'outils d'analyse de l'audience au Canada pour les annonceurs et pour plus de 90 % des diffuseurs canadiens et agences de publicité.

SOURCE NLogic

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 07:00 et diffusé par :