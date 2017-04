Allergies alimentaires au Canada - Enjoy Life Foods Partage les résultats de son enquête d'avril 2017







Collations sans allergènes: les Canadiens allergiques face aux défis du grignotage sécuritaire

MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la Sensibilisation aux Allergies Alimentaires, Enjoy Life Foods partage les conclusions de son sondage Ipsos 2017, qui analyse les habitudes de grignotage des Canadiens. Cette étude nous éclaire sur les défis auxquels font face les 8% de la population Canadienne1 (soit une estimation de 2.6 millions), qui souffrent de graves allergies alimentaires.

Selon le sondage, les personnes souffrant d'allergies alimentaires, ou ayant un proche touché, consomment davantage de collations dites «fraîches» (58%), par opposition aux collations préemballées (42%). Les personnes préparant régulièrement des collations pour une personne allergique suivent de prêt, représentant 57% de la population sondée.

Dans les faits, de plus en plus de Canadiens délaissent les repas traditionnels en faveur de collations qu'ils peuvent manger lors de leurs déplacements2 ou au travail. Cependant, les options de collations prêtes à l'emploi restent limitées pour les personnes souffrant d'allergies. Les allergies alimentaires ont un impact réel sur le quotidien d'une personne, les obligeant à «un souci permanent quant à la sécurité des aliments, à la limitation des risques de contamination croisée, allant jusqu'à créer des situations conflictuelles avec les proches, des moments gênants en société, et des explications sans fin auprès du personnel soignant, des amis, ou encore à l'école, ou au restaurant.»3

« Nous accordons une attention particulière aux défis auxquels sont confrontées les personnes souffrant d'allergies alimentaires», déclare Joel Warady, OCM et responsable de l'innovation chez Enjoy Life Foods. «Nous travaillons constamment à la recherche et au développement de nouveaux produits qui permettent à nos clients d'avoir plus de choix pour manger librement et en toute sécurité, et surtout de leur simplifier la vie au quotidien.

Gagnez du temps et grignotez plus, sans soucis

Grâce à des entreprises comme Enjoy Life Foods, les collations prêtes à l'emploi sont de plus en plus accessibles et variées, permettant aux familles confrontées aux allergies alimentaires de gagner en temps et en flexibilité.

L'automne dernier, Enjoy Life Foods a ouvert la plus grande fabrique sans-allergènes d'Amérique du Nord à Jeffersonville, dans l'Indiana, afin d'élargir son rayonnement auprès des personnes recherchant des solutions alimentaires sans allergènes. Cette usine de fabrication certifiée sans gluten et sans noix, est à la pointe de la technologie, pour assurer un contrôle poussé des risques liés aux allergies alimentaires.

Composée de plus de 60 produits, la gamme Enjoy Life Foods comprend des biscuits, des collations en barres, des barres chocolatées, des chocolats à pâtisserie, des mélanges de graines et fruits, et des croustilles de lentilles: les Plentils.

Les Canadiens pourront découvrir de nouveaux produits au cours des prochains mois, dont un nouveau format du si populaire chocolat à pâtisserie (qui sera disponible en format individuel), deux nouvelles saveurs de croustilles Plentils et une toute nouvelle catégorie de collations protéinées à base de plantes.

