Invitation aux journalistes - Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail - Le Comité régional construction de l'Outaouais et la CNESST vous invitent à venir vous recueillir

GATINEAU, QC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Comité régional construction et la Direction régionale de l'Outaouais de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invitent les représentants des médias et le public à son événement soulignant le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail.

À cette occasion, M. Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa et président de la Société d'histoire de l'Outaouais, fera une présentation à saveur historique sur les travailleurs forestiers de l'Outaouais au tournant du siècle dernier. Le tout culminera par la tenue d'une minute de silence à la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail.

Date : Vendredi 28 avril 2017



Heure : 13 h 30



Lieu : Place de la Cité

570, boul. de la Citée (à l'angle du boulevard de la Gappe)

Gatineau

(stationnement à la maison de la culture)

Historique du Jour de deuil

En 2010, l'Assemblée nationale du Québec a fait du 28 avril le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Ce Jour de deuil est aussi un événement international qui a lieu dans près de 100 pays en mémoire des victimes d'accidents du travail. En 2003, le Bureau international du travail avait décrété le 28 avril Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

Qui sommes-nous?

Créé il y a plus de quinze ans par la CNESST, le Comité régional construction regroupe la plupart des associations patronales et syndicales du domaine de la construction en Outaouais ainsi que plusieurs organismes liés à la construction. Il a comme mission d'offrir un lieu d'échange sur les enjeux de santé et de sécurité aux acteurs du milieu.

Pour sa part, la CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Source : François Asselin, directeur régional

CNESST - Direction régionale de l'Outaouais

Téléphone : 819 778-8600, poste 8629

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

