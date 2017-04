Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Pouch Cove







POUCH COVE, NL, le 27 avril 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de Graham Letto, secrétaire parlementaire de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement; et de Joedy Wall, maire de Pouch Cove.

Date : Vendredi 28 avril 2017



Heure : 11 h



Lieu : Salle du conseil, immeuble municipal

660 Main Road

Pouch Cove (Terre-Neuve-et-Labrador)

