/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'École nationale de théâtre du Canada/







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant l'École nationale de théâtre du Canada.

Date : Jeudi 27 avril 2017



Heure : 11 h



Lieu : École nationale de théâtre du Canada

5030, rue Saint-Denis

Montréal (Québec) H2J 2L8

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 07:00 et diffusé par :