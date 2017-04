En cette saison des allergies, le plongeur vedette Alexandre Despatie s'associe à FLONASE® Soulagement des allergies







Malgré ses allergies, l'athlète québécois parcourt Montréal à bord d'une voiture couverte de fleurs

MISSISSAUGA, ON, le 27 avril 2017 /CNW/ - Tandis que la saison des allergies s'abat sur le Canada, le plongeur olympique et personnalité médiatique québécoise Alexandre Despatie fait équipe avec FLONASE® Soulagement des allergies pour aider les Canadiens à trouver une meilleure façon de traiter leurs symptômes. Cette année marque la première saison des allergies où les Canadiens peuvent se procurer FLONASE® Soulagement des allergies sans ordonnance.

Pour souligner cette nouveauté, Alexandre Despatie parcourra aujourd'hui le centre-ville de Montréal dans une voiture couverte de 4000 marguerites et oeillets, pour prouver aux personnes souffrant d'allergies que leur condition n'a plus à les mener par le bout du nez.

« Je souffre d'allergies depuis des années, et je suis soulagé de pouvoir prendre des mesures efficaces pour en gérer les symptômes, explique Alexandre Despatie. Maintenant que FLONASE® Soulagement des allergies est offert sans ordonnance, tous les Canadiens pourront faire comme moi et reprendre le contrôle de leurs allergies. »

Pendant des années, Alexandre Despatie a dû composer avec ses allergies sans jamais trouver d'option de traitement satisfaisante. Ses symptômes ont souvent nui à ses engagements à la radio et à la télévision ou à ses entraînements. Aujourd'hui, il sait que dès que les symptômes se manifestent, il peut les traiter rapidement en se procurant FLONASE® Soulagement des allergies en pharmacie.

À propos des allergies saisonnières

La rhinite allergique saisonnière (RAS), mieux connue sous le nom d'allergies saisonnières, affecte au moins 25 pour cent des Canadiens1. Plus de 80 % des personnes qui en souffrent ont obtenu des soins médicaux pour traiter leurs symptômes1; cependant 60 % ont indiqué que leurs symptômes étaient peu, mal ou non traités1. La fatigue, le manque de concentration et la baisse de productivité figurent parmi les symptômes les plus courants de la rhinite allergique1. La gravité des symptômes varie et ceux-ci peuvent être incommodants, avoir un impact sur le sommeil et affecter les activités quotidiennes comme les études ou le travail1.

À propos de FLONASE® Soulagement des allergies

FLONASE® Soulagement des allergies est le premier et le seul vaporisateur nasal sans ordonnance au Canada indiqué à la fois pour le soulagement de symptômes allergiques oculaires et nasaux causés par des allergènes saisonniers et apériodiques, dont le pollen, la moisissure, la poussière et les animaux2,3. Il procure 24 heures de soulagement sans somnolence des symptômes allergiques comme les éternuements, le picotement du nez, de la gorge et des yeux, l'écoulement nasal, le larmoiement, la congestion nasale, et la pression et la douleur aux sinus2.

FLONASE® Soulagement des allergies agit sur les six substances inflammatoires principales (l'histamine, les chimiokines, les leucotriènes, les cytokines, les tryptases et les prostaglandines) libérées par le corps lors d'une réaction allergique2, tandis que la plupart des traitements des allergies sans ordonnance n'agissent que sur l'histamine*.

Au Québec, FLONASE® Soulagement des allergies est en vente derrière le comptoir du pharmacien. Son accessibilité peut varier d'une province à l'autre. Veuillez vous adresser à votre pharmacien. Pour en savoir plus sur FLONASE® Soulagement des allergies, visitez www.flonase.ca ou notre page Facebook à www.facebook.com/flonasecanada.

*Mode d'action comparé à la plupart des comprimés contre les allergies en vente libre. FLONASE® Soulagement des allergies agit sur de multiples substances inflammatoires (histamine, prostaglandines, cytokines, tryptases, chimiokines et leucotriènes) dont le nombre et le fonctionnement exacts sont inconnus.

