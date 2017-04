Puma consolide son affiliation au Forum économique mondial







Puma Energy, société énergétique d'envergure mondiale spécialisée dans les activités intermédiaires et en aval, a le plaisir d'annoncer qu'elle a revalorisé son affiliation au Forum économique mondial pour devenir partenaire associé stratégique. C'est à ce titre qu'elle participera au prochain Forum économique mondial pour l'Afrique la semaine prochaine à Durban en Afrique du Sud, puis au Forum économique mondial 2017 sur l'ASEAN à Phnom-Penh au Cambodge en mai.

Puma Energy, société indépendante de distribution de carburant à l'échelle mondiale, va assister au 27[e] Forum économique mondial sur l'Afrique la semaine prochaine à Durban en RSA. Elle y prendra sa place parmi les plus importantes entreprises mondiales et régionales participant à cette plate-forme.

Sur le thème « Atteindre la croissance inclusive », ce colloque rassemblera les leaders régionaux et mondiaux des entreprises, des administrations et de la société civile afin d'explorer des solutions à la création d'opportunités pour tous.

Son PDG Pierre Eladari a ainsi commenté : « Puma Energy est ravie d'avoir revalorisé son partenariat avec le World Economic Forum. Chez Puma, nous nous sommes engagés sur des partenariats à long terme pour le bénéfice de nos pays d'accueil et de celui de nos actionnaires. Notre expertise repose sur l'amélioration d'infrastructures, sur la sécurité d'approvisionnement et sur une fourniture de carburants de qualité dans les pays auxquels nous apportons nos services. »

En Afrique : Puma Energy a annoncé l'expansion sur le marché sud-africain en janvier 2016. Le groupe est désormais présent dans 19 pays, du Sénégal à l'Afrique du Sud, et continue à étendre son empreinte d'ouest en est. Puma Energy a investi près de 2 milliards de dollars USD en Afrique et au cours des deux dernières années a ajouté 464 milliers de m[3] de capacité de stockage aux 726 milliers de m[3] qu'il avait déjà dans la région. Le Groupe possède un réseau de 740 sites de vente au détail et une capacité de stockage de 1,2 million de m[3] sur le continent.

À propos de Puma Energy

Puma Energy International est une société pétrolière d'envergure mondiale spécialisée dans les activités intermédiaires et en aval présente dans 47 pays. Fondée en Amérique centrale en 1997, Puma Energy a rapidement étendu ses activités au niveau mondial grâce à une croissance rapide, à la diversification de ses activités et au développement de ses gammes de produits. La société gère directement plus de 7 650 employés. Le siège du groupe est à Singapour et il dispose de centres régionaux d'activités à Johannesburg (Afrique du Sud), San Juan (Porto Rico), à Brisbane (Australie) et à Tallinn (Estonie).

Les activités principales de Puma Energy dans le secteur intermédiaire comprennent la fourniture, le stockage et le transport de produits pétroliers. Ces activités s'appuient sur des investissements réalisés par Puma Energy dans le domaine des infrastructures afin d'optimiser les systèmes de sa chaîne logistique. La valeur du Groupe repose ainsi à la fois sur les actifs qu'il détient et sur les produits qu'il commercialise. Les activités de Puma Energy dans le secteur aval rassemblent la distribution, la vente au détail et la vente en gros d'un large éventail de produits raffinés ainsi que des offres de produits complémentaires dans les domaines des lubrifiants, des bitumes, du GPL et du soutage. Puma Energy dispose d'un réseau mondial de plus de 2 500 stations-service. Puma Energy apporte aussi une plate-forme robuste aux entrepreneurs indépendants qui développent leurs activités en leur offrant une alternative crédible aux sources d'approvisionnements traditionnelles.

