Les détails officiels de la mise en vente de l'appareil primé BlackBerry(MD) KEYone sont annoncés au Canada







IRVINE et TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - Ayant constitué l'un des points forts du Mobile World Congress cette année, l'appareil BlackBerry KEYone a retenu l'attention et gagné l'admiration du monde entier, inaugurant une nouvelle ère de téléphones intelligents BlackBerry. Aujourd'hui, TCL Communication, un chef de file parmi les fabricants de téléphones intelligents à l'échelle mondiale et un partenaire de licences pour téléphones intelligents à l'échelle mondiale de BlackBerry Limited, annonce que le BlackBerry KEYone sera officiellement mis en vente au Canada le mois prochain chez Bell, Bell MTS, Rogers, SaskTel et TELUS Affaires, à partir de 199 $ CA avec un contrat de deux ans.

Avant la date de mise en vente officielle, le mois prochain, il sera possible de précommander le BlackBerry KEYone à compter du 18 mai auprès de partenaires choisis.

« À la suite d'une grande anticipation et des réactions positives de la communauté BlackBerry au sujet du BlackBerry KEYone, nous sommes honorés d'offrir ce tout nouveau téléphone intelligent BlackBerry, propulsé par Android, à notre clientèle partout au Canada », a déclaré Steve Cistulli, président et directeur général de TCL Communication (TCT) en Amérique du Nord. « L'histoire de BlackBerry est très riche ici, au Canada, et nous sommes fiers de participer à la nouvelle évolution des téléphones intelligents BlackBerry, qui réinventent la façon dont nous communiquons et demeurons branchés au moyen d'un appareil qui est résolument différent. »

« Les adeptes du BlackBerry au Canada seront très enthousiastes de savoir que le BlackBerry KEYone sera offert sur leur marché », a ajouté Alex Thurber, vice-président directeur et directeur général des solutions mobiles chez BlackBerry. « Quiconque est fidèle à Android et valorise la sécurité et la productivité que procure le logiciel BlackBerry aux appareils mobiles adorera ce téléphone intelligent. »

CONÇU POUR DURER

Le BlackBerry KEYone est un téléphone intelligent emblématique BlackBerry conçu pour l'utilisateur moderne, présentant à la fois un élégant boîtier en aluminium et un dos texturé à prise souple pour offrir ce qu'il y a de mieux en matière de durabilité. Il est également doté d'un écran tactile de 4,5 po avec un verre CorningMD GorillaMD Glass 4 qui offre une plus grande résistance aux chocs et aux rayures.

UN CLAVIER RÉINVENTÉ

Le BlackBerryMD KEYone réinvente la façon dont nous communiquons avec le Smart Keyboard, un clavier intelligent qui permet de faire bien plus que de simplement saisir des lettres. Jusqu'à 52 raccourcis personnalisables permettent de transformer chaque touche pour offrir un accès rapide à vos applications favorites et à vos contacts les plus importants. La navigation au moyen de l'écran tactile répond aux gestes de toucher, comme un pavé tactile, afin de parcourir rapidement les pages Web ou les courriels. La saisie par glissement offre des textes prédictifs de façon encore plus rapide grâce à la possibilité de faire glisser les mots sur votre écran pendant que vous tapez. Il s'agit du premier appareil au monde à offrir un capteur d'empreintes digitales, intégré de façon pratique au clavier, dans la barre d'espace, pour rehausser la sécurité de l'appareil.

PROPULSÉ PAR ANDROID

Profitez de la familiarité et de la fonctionnalité d'AndroidMC 7.1 Nougat, qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble de la boutique Google PlayMC et à plus d'un million d'applications. Il comprend le BlackBerryMD Hub, qui regroupe tous vos messages en un seul endroit, qu'il s'agisse de vos courriels, messages textes et messages liés à tous vos comptes sur les médias sociaux.

UNE AUTONOMIE DE BATTERIE REMARQUABLE

Doté de la plus grosse batterie jamais intégrée à un téléphone intelligent BlackBerry, le BlackBerry KEYone permet une utilisation quotidienne et plus encore, avec plus de 26 heures d'utilisation mixte grâce à la batterie 3505 mAh. La technologie QualcommMD Quick ChargeMC 3.0 permet de recharger l'appareil dans une proportion allant jusqu'à 50 pour cent en l'espace d'environ 36 minutes. Lorsque vous ne disposez que de quelques minutes pour recharger votre appareil, le BlackBerryMD Boost est optimisé en vue de vous procurer la recharge maximale dans le temps restreint dont vous disposez.

LE TÉLÉPHONE INTELLIGENT ANDROID LE PLUS SÛR AU MONDE

Ce qui distingue vraiment un téléphone intelligent BlackBerry de tout autre appareil Android, ce sont les caractéristiques de sécurité améliorées qui sont intégrées à chaque appareil d'emblée. À partir du système d'exploitation renforcé jusqu'à la technique exclusive de BlackBerry Limited visant à créer une racine de confiance matérielle ajoutant des clés de sécurité au processeur, le BlackBerry KEYone est conçu pour en faire le téléphone intelligent Android le plus sûr possible. L'appareil est doté du DTEKMC de BlackBerry préinstallé, qui offre une surveillance de sécurité et une protection constantes pour votre système d'exploitation et vos applications, et qui vous avise lorsque vos renseignements personnels sont menacés, puis vous indique les mesures à prendre pour y remédier. En un coup d'oeil rapide, vous pourrez connaître la cote de sécurité globale de votre appareil et un accès simple vous permettra d'améliorer facilement votre état de sécurité. Cette application de sécurité de BlackBerry effectue la surveillance de vos autres applications, vous avisant si l'une d'entre elles accède à votre caméra pour prendre une photo ou tourner une vidéo, met en marche votre microphone, envoie un message texte, ou encore accède à vos contacts ou à votre position géographique.

UNE QUALITÉ DE PHOTOS IMPRESSIONNANTE

Le BlackBerry KEYone est équipé d'une caméra arrière de 12 Mpx dotée d'un capteur de caméra inégalé dans l'industrie (Sony IMX378) qui prend des photos précises et nettes, peu importe la luminosité. L'objectif à grande ouverture doté de pixels de grande taille, soit de 1,55 ?m, ainsi que le flash double, font en sorte que vos photos affichent une couleur et une clarté supérieures. Lorsque vous devez participer à une vidéoconférence pendant vos déplacements, l'appareil comprend une caméra avant de 8 Mpx avec mise au point fixe, un flash ACL et un objectif grand-angle de 84 degrés.

LA PUISSANCE DU QUALCOMMMD SNAPDRAGONMC

Au coeur de ce nouveau téléphone intelligent BlackBerry se trouve la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 625, dotée de l'unité de traitement graphique QualcommMD AdrenoMC 506. Cela signifie que les utilisateurs du BlackBerry KEYone bénéficieront d'une combinaison puissante d'efficacité et d'utilisation optimisées de la batterie et de hauts débits LTE pour un partage ultrarapide de fichiers.

Le BlackBerry KEYone sera mis en vente au Canada et aux États-Unis à compter du 31 mai 2017. Pour de plus amples renseignements au sujet du BlackBerry KEYone et pour vous inscrire à des mises à jour de précommande, veuillez consulter le site www.BlackBerryMobile.com.

TCL Communication

TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille croissant de produits et services mobiles et d'Internet dans le monde entier sous trois marques clés - TCL, Alcatel et BlackBerry. Le portefeuille de produits de la société est actuellement vendu dans plus de 160 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, et TCL Communication figure parmi les 10 plus grands fabricants de téléphones intelligents selon la firme IDC. Le siège social de TCL Communication est situé à Hong Kong et l'entreprise exploite neuf centres de recherche et développement à l'échelle mondiale. Elle compte plus de 13 500 employés dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.tclcom.com (en anglais).

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. Alcatel est une marque de commerce d'Alcatel-Lucent utilisée sous licence par TCL Communication.

Les marques de commerce, y compris, sans s'y limiter, BLACKBERRY et son EMBLÈME, sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de BlackBerry Limited, utilisées sous licence, sous réserve expresse des droits d'exclusivité pour ces marques. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. BlackBerry n'assume aucune responsabilité à l'égard des produits ou services de tiers.

Qualcomm, Snapdragon et Adreno sont des marques de commerce de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Quick Charge est une marque de commerce de Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Adreno et Qualcomm Quick Charge sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc.

