/R E P R I S E -- Avis aux médias - 40e anniversaire de l'Intersyndicale des femmes : action collective et budgets sensibles au genre/







MONTRÉAL, le 20 avril 2017 /CNW Telbec/ - L'Intersyndicale des femmes célébrera son 40e anniversaire sous le thème 40 ans de solidarité, 40 ans de luttes pour l'égalité. Pour cette occasion, elle rassemblera le 28 avril prochain plus de 500 femmes issues des syndicats qui la composent.

L'évènement, animé par la journaliste Ariane Émond, sera l'occasion de rappeler l'histoire des solidarités entre femmes syndicalistes et de faire le point sur l'analyse différenciée selon les sexes (ADS). Lise Gervais, spécialiste de la question au Québec, présentera le concept de l'ADS, tandis que Carla Sandoval Carillo, invitée internationale et formatrice pour l'ONG belge Le Monde selon les femmes, présentera la budgétisation sensible au genre comme une solution concrète et indispensable pour faire avancer l'égalité des sexes.

De nombreuses femmes qui luttent pour les droits des femmes au Québec, dont Rosette Côté, Danielle Marchand et Monique Voisine, s'adresseront aussi aux participantes. La journée se terminera avec une prestation de l'humoriste Katherine Levac.

Les conférencières seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Quoi : Anniversaire de l'Intersyndicale des femmes

40 ans de solidarité, 40 ans de luttes pour l'égalité



Quand : 28 avril 2017



Où : Best Western, Hôtel Universel

915, rue Hains

Drummondville, Québec J2C 3A1

Salle Claude Mouton A.



Heure : 8 h 30 (inscriptions)

16 h 30 (clôture de l'évènement)

À propos de l'Intersyndicale des femmes

Créée en 1977, l'Intersyndicale des femmes représente près de 300 000 travailleuses syndiquées qui travaillent dans les secteurs public et parapublic, mais également dans le secteur privé. Elle est composée de représentantes de la condition des femmes de sept organisations syndicales : l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

SOURCE Intersyndicale des femmes

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 06:00 et diffusé par :