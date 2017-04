Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on bouge! - Un montant de 333 000 $ accordé pour cinq mesures de la politique







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Un montant de 333 000 $ sera investi par le Gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir, pour inciter l'ensemble de la population à bouger davantage au quotidien.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a précisé aujourd'hui le soutien financier qui sera accordé pour les cinq mesures suivantes :

45 000 $ à Fillactive pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques chez les filles;

75 000 $ additionnels à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec pour soutenir la persévérance et la réussite scolaires chez les athlètes de haut niveau;

75 000 $ supplémentaires à Sportcom pour les activités de communication visant à mettre en valeur les efforts, la persévérance et le succès des athlètes québécois;

100 000 $ aux unités régionales de services pour les activités de valorisation ou de reconnaissance des bénévoles, notamment celles qui s'adressent aux jeunes;

35 000 $ de plus à l'Institut national du sport du Québec pour le programme Équipe Québec - volet Jouez gagnant!.

La Politique de l'activité physique, du sport et du loisir prévoit la mise en oeuvre de 35 mesures qui favoriseront la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives, et ce, dans tous les milieux et à toutes les étapes de la vie, soit de la petite enfance à un âge avancé. Les investissements prévus dans le cadre de cette politique contribueront notamment à augmenter d'au moins 10 %, d'ici 2027, la proportion de la population qui fait au moins le volume recommandé d'activité physique pendant ses temps libres et, plus précisément, de 20 % chez les jeunes âgés de 6 à 17 ans.

Citation :



« Il est important de donner le goût à l'ensemble de la population de pratiquer des activités physiques, sportives et récréatives de toutes sortes. Je suis heureux que notre gouvernement se donne les moyens de mettre en oeuvre les mesures de la politique, permettant ainsi à tous les Québécois et Québécoises de pratiquer ces activités régulièrement et de façon sécuritaire. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

45 000 $ pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques chez les filles

Une aide financière de 45 000 $ sera attribuée à l'organisme Fillactive pour qu'il puisse élaborer des outils et offrir des formations visant à créer un environnement favorable à la pratique régulière d'activités physiques chez les filles. Cette initiative s'inscrit dans l'enjeu Qualité de l'expérience, ayant pour objectif d'offrir un environnement stimulant, sécuritaire et respectueux qui convient au niveau de développement des participantes et des participants.

75 000 $ pour soutenir la persévérance et la réussite scolaires chez les athlètes de haut niveau

Pour les activités de communication visant à mettre en valeur les efforts, la persévérance et le succès des athlètes québécois, une aide financière de 75 000 $ est accordée à l'organisme Sportcom. Cet organisme a notamment pour mission d'assurer une visibilité aux 423 athlètes québécois reconnus « Excellents », en plus d'offrir un soutien en matière de communication aux fédérations sportives québécoises qui n'ont pas de secteur de communication.

75 000 $ pour les activités de communication visant à mettre en valeur les efforts, la persévérance et le succès des athlètes québécois

Pour permettre à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec d'intensifier ses actions visant à favoriser la réussite scolaire chez les étudiants-athlètes, le ministre est fier de lui accorder une aide financière de 75 000 $. La Fondation a pour mission, entre autres, d'accompagner les étudiants-athlètes, de les soutenir financièrement dans leur poursuite de l'excellence scolaire et sportive et de contribuer à la promotion de modèles dans la société québécoise.

35 000 $ pour le volet Jouez gagnant! du programme Équipe Québec

Le volet Jouez gagnant! du programme Équipe Québec vise à susciter chez les jeunes le goût de s'investir dans la pratique sportive et d'adopter un mode de vie physiquement actif. Il permet aux écoles primaires et secondaires du Québec ainsi qu'aux organismes sportifs et communautaires d'accueillir un boursier du programme Équipe Québec, athlète ou entraîneur, pour qu'il sensibilise les jeunes aux bienfaits du sport et de l'activité physique. Le soutien financier supplémentaire permettra de répondre aux besoins puisque la demande augmente chaque année. Le ministre est heureux de soutenir cette initiative, qui contribue à la promotion du sport de haut niveau.

100 000 $ pour les activités de valorisation ou de reconnaissance des bénévoles, notamment celles qui s'adressent aux jeunes

Un montant de 100 000 $ sera accordé aux unités régionales de services pour qu'elles soient responsables du déploiement des actions prioritaires du plan d'action national et régional visant le recrutement, la rétention et la valorisation des bénévoles, particulièrement chez les jeunes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge!.

Source : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport, ministre de la Famille

et ministre responsable de la région

de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 26 avril 2017 à 18:22 et diffusé par :