Inauguration de la salle communautaire Les Générations récemment rénovée







Le gouvernement du Canada a soutenu le projet de la Municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth

SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH, QC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a annoncé que la Municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth s'était vu accorder une aide financière de 30 318 $, sous forme de contribution non remboursable, pour rénover et améliorer la salle communautaire Les Générations inaugurée aujourd'hui.

Construite en 1992, la salle communautaire Les Générations est utilisée par la population pour diverses activités récréatives, sociales et familiales. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) ont permis à la Municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth d'améliorer et de rénover l'intérieur du bâtiment, notamment les salles de toilettes, la cuisine, les murs, les planchers et le plafond, ainsi que l'espace de rangement. Le projet maintenant terminé permettra d'assurer la pérennité du centre communautaire, dont la remise en état sera bénéfique pour la population, en contribuant au bien-être des utilisateurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. En améliorant l'infrastructure communautaire, comme la salle Les Générations, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidants de tous âges. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux d'avoir pu compter sur l'appui de DEC pour mener à terme ce projet. En améliorant la salle communautaire, les citoyens pourront profiter d'une infrastructure sécuritaire, accessible et mieux adaptée à leurs besoins. »

Hélène Laboissonnière, mairesse de Saint-Onésime-d'Ixworth

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 26 avril 2017 à 18:30 et diffusé par :