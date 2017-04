Promouvoir les voix canadiennes et accroître la diversité culturelle sur les plateformes technologiques mondiales







SAN FRANCISCO, CA, le 26 avril 2017 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis jouissent d'une des relations les plus étroites qui existent entre n'importe quels pays dans le monde. Ce partenariat durable est fondé sur notre histoire, notre culture, nos valeurs et notre économie. Ensemble, nous tirons parti d'un commerce solide, de liens en matière d'investissement et d'économies intégrées qui soutiennent des millions d'emplois dans les deux pays. Près de 1,2 million d'emplois en Californie seulement dépendent du commerce et des investissements canado-américains, et la valeur totale des biens échangés entre notre pays et l'État de la Californie représente 44 milliards de dollars américains.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a dressé hier le bilan de son passage à San Francisco dans le cadre d'un voyage d'affaires effectué en Californie. La ministre Joly a rencontré des cadres supérieurs de Facebook, de Google, de YouTube et de Twitter; elle a échangé des idées sur les possibilités et les difficultés touchant les entreprises vouées à la technologie créatrice dans l'économie contemporaine marquée par l'innovation, ils ont aussi discuté de l'importance de resserrer nos relations de travail et nos liens stratégiques. Elle a réitéré le fait que les gouvernements et les plateformes mondiales peuvent grandement collaborer pour soutenir la diversité culturelle et employer la culture comme un catalyseur pour promouvoir l'innovation, et ainsi créer des emplois pour les Canadiens et donner un élan à la classe moyenne.

La ministre Joly a également pris part à une table ronde regroupant des Canadiens oeuvrant dans le domaine de la technologie (Canadians in Tech) avec C100, une association sans but lucratif dirigée par des membres et représentant des chefs d'entreprise canadiens désireux de redonner à la communauté de l'innovation canadienne. Ils ont parlé des moyens à prendre pour que les entreprises canadiennes puissent produire du contenu et des services viables sur le plan commercial et compétitifs à l'échelle mondiale; ils ont aussi échangé sur les possibilités d'exploiter le contenu local sur des plateformes mondiales pour aider les Canadiens à réussir à l'ère numérique.

La ministre Joly a aussi tenu des réunions avec des cadres supérieurs et des entrepreneurs majeurs évoluant dans le monde de la technologie de la Silicon Valley afin de discuter des efforts et des actions que le Canada devrait mettre de l'avant pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans la communauté virtuelle de manière à guider l'orientation des politiques futures.

«?Le gouvernement du Canada reconnaît que la créativité et l'innovation requièrent des investissements, des efforts soutenus et des partenariats. Nous comprenons l'importance de promouvoir les points de vue des Canadiens et d'accroître la diversité culturelle à l'ère du numérique pour que les Canadiens de la classe moyenne puissent en profiter sur le plan économique, tout comme ceux qui s'efforcent de percer ce marché. Notre objectif consiste à soutenir les créateurs canadiens de contenu numérique et à leur permettre d'améliorer leur positionnement par rapport à la concurrence sur la scène internationale, de conquérir de nouveaux marchés et de contribuer directement à la prospérité économique et sociale en général du Canada.?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Dans l'ensemble, le secteur culturel contribue directement trois pour cent de notre produit intérieur brut -- 54,6 milliards de dollars en activités économiques -- et il représente plus de 630?000 emplois, ou 3,5 pour cent de tous les emplois au Canada.

Comme annoncé dans le Budget de 2016, le Canada investit dans le secteur des arts et de la culture un montant historique, soit 1,9 milliard de dollars. Cela représente le plus gros investissement du Canada dans la culture en 30 ans, et le montant le plus élevé de tous les pays du G7.

