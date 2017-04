Une première rectrice à l'Université Laval de Québec, le SEUL se réjouit







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employés et employées de l'Université Laval (SEUL-SCFP 2500) se réjouit de l'élection de la première femme rectrice à l'Université Laval, Sophie D'Amours.

Le président du syndicat, Luc Brouillette, s'est exprimé cet après-midi en mentionnant « qu'il était grand temps qu'une femme exerce cette position prestigieuse, mais qu'au-delà de cela, c'est pour ses qualités que madame D'Amours a été nommée ».

Luc Brouillette souligne que la campagne de madame D'Amours « a été axée sur une approche consensuelle à l'opposé de celle de l'administration précédente ».

Madame D'Amours doit faire ses preuves, mais le SEUL-SCFP 2500 offre, d'ores et déjà, sa pleine collaboration à l'avancement de l'Université Laval dans ce nouvel esprit.

Le SEUL-SCFP 2500 ressort d'une longue grève de six semaines et représente quelque 1922 personnes issues des groupes métier, bureau et technique.

Comptant plus de 112 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 10 900 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et urbain, ainsi que le secteur mixte.

