Avis aux médias - Les étudiantes et étudiants disponibles pour commenter le Budget de l'Ontario 2017







TORONTO, le 26 avril 2017 /CNW/ - Des porte-parole de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario seront à votre disposition pour commenter le Budget de l'Ontario 2017 dans les moments qui suivront son dépôt le jeudi 27 avril.

Cette année, la population étudiante a proposé de nombreuses recommandations au gouvernement provincial dans une présentation pour le budget intitulée Un investissement qui rapporte, notamment :

Réduire progressivement et finalement éliminer les frais de scolarité pour tous les étudiants et étudiantes grâce à un modèle de partage des coûts à égalité de parts (50/50) avec le gouvernement fédéral.

Élaborer un fonds de réussite stratégique sur quatre ans pour les étudiantes et étudiants afin de stimuler l'amélioration et l'innovation dans les services de soutien scolaire aux étudiantes et étudiants.

Affecter un financement spécial aux services de soutien en santé mentale sous forme de subventions de fonctionnement pour les collèges et universités et créer une division de la santé mentale et du mieux-être au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Réintégrer les étudiantes et étudiants internationaux à l'Assurance-santé de l' Ontario (OHIP).

(OHIP). Mettre en place de la formation appropriée à la culture et axée sur les traumatismes en ce qui concerne les réalités, les expériences et les histoires autochtones pour tous les membres du corps professoral, du personnel et de l'administration au niveau postsecondaire.

Investir dans un fonds d'innovation sur les ressources éducatives libres afin de stimuler la recherche pour des manuels, du matériel didactique et des programmes du libre accès, et veiller à leur élaboration.

Les étudiantes et étudiants ont aussi pu présenter ces recommandations à plus de 60 députées et députés provinciaux de tous les partis politiques dans le cadre de la Semaine de pression provinciale 2017 de la Fédération. En plus de rencontrer les députées et députés provinciaux, les étudiantes et étudiants ont également pu rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Deb Matthews, le chef du Parti progressiste conservateur, Patrick Brown, et les porte-parole de l'opposition en matière d'Enseignement supérieur et de Formation professionnelle, Peggy Sattler (Nouveau Parti démocratique) et Lorne Coe (Parti progressiste-conservateur).

Lire le rapport dans sa version intégrale. (en anglais seulement)

LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS FERONT CONNAÎTRE LEUR RÉACTION AU BUDGET DE L'ONTARIO 2017 :



DATE : Le jeudi 27 avril 2017 HEURE : 16 h LIEU : Galerie de Queen's Park QUI : Rajean Hoilett, président

Nour Alideeb, présidente élue

Gayle McFadden, représentante de l'Ontario à l'Exécutif national

LES FAITS :

Malgré des changements positifs au RAFEO et l'introduction de la nouvelle Subvention ontarienne d'études (qui sera introduite progressivement en 2017-2018), l' Ontario demeure la province où il coûte le plus cher de poursuivre des études postsecondaires.

demeure la province où il coûte le plus cher de poursuivre des études postsecondaires. La dette moyenne d'une étudiante ou d'un étudiant qui doit recourir à l'aide financière pour ses études est de 27 000 $ pour un diplôme dans le cadre d'un programme de quatre ans. Les étudiantes et étudiants du Canada doivent collectivement 15 milliards de dollars au gouvernement fédéral, et les étudiantes et étudiants de l' Ontario doivent 2,6 milliards de dollars au gouvernement provincial.

doivent collectivement 15 milliards de dollars au gouvernement fédéral, et les étudiantes et étudiants de l' doivent 2,6 milliards de dollars au gouvernement provincial. Le financement par étudiant en Ontario est le plus faible au Canada , soit de 23 pour cent inférieur à la moyenne canadienne. Le financement public accordé aux universités et aux collèges représente actuellement moins de la moitié de leur budget de fonctionnement. Pour certains établissements d'enseignement, moins de 40 pour cent de leur financement proviennent des fonds publics.

est le plus faible au , soit de 23 pour cent inférieur à la moyenne canadienne. Le financement public accordé aux universités et aux collèges représente actuellement moins de la moitié de leur budget de fonctionnement. Pour certains établissements d'enseignement, moins de 40 pour cent de leur financement proviennent des fonds publics. D'importants changements sont prévus dans les collèges et universités de l' Ontario cette année, entre autres, la Subvention ontarienne d'études, un Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l' Ontario (RAFEO) réformé, et de nouvelles formules de financement pour les collèges et universités.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario unit plus de 350 000 étudiantes et étudiants des collèges et des universités de toutes les régions de la province.

