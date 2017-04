Vote hors Québec - Élection partielle du 29 mai 2017 dans la circonscription de Gouin







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) désire rappeler aux électrices et électeurs de la circonscription de Gouin qu'ils peuvent s'inscrire au vote hors Québec en prévision de l'élection partielle du 29 mai.

Vous êtes visé par cette mesure si vous avez quitté temporairement le Québec depuis deux ans ou moins et avez l'intention d'y revenir. Ainsi, si vous prévoyez être à l'extérieur du Québec le jour du vote, soit le 29 mai, et lors de la période de vote par anticipation, du 19 au 25 mai prochain, vous pouvez voter par correspondance, à la condition que votre nom soit inscrit sur la liste des électeurs hors du Québec.

Pour obtenir plus d'information ou procéder à une demande d'inscription en ligne, vous pouvez consulter notre site Web. Les demandes d'inscription doivent être acheminées à nos bureaux au plus tard le 10 mai à 23 h 59.

Des exceptions

Il faut noter que le délai d'absence de deux ans ou moins ne s'applique pas aux électeurs qui sont affectés à l'extérieur du Québec dans le cadre d'une fonction pour le compte du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou d'un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution. Il ne s'applique pas non plus au conjoint de l'électeur visé ni aux personnes à sa charge, si ces dernières peuvent exercer leur droit de vote.

Il faut rappeler qu'au sens de la loi, les critères requis pour voter sont notamment :

D'avoir 18 ans et plus;

D'avoir la citoyenneté canadienne;

D'avoir son domicile au Québec depuis six mois;

De ne pas avoir commis de manoeuvre électorale frauduleuse.

Pour pouvoir voter à l'extérieur du Québec, vous devez fournir, en plus des autres pièces exigées, une attestation de votre affectation à l'extérieur du Québec.

Si vous répondez aux critères, vous pouvez faire une demande d'inscription en tout temps afin de bénéficier du vote par correspondance lors d'élections, générales ou partielles, ou lors d'un référendum.

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter le site electionsquebec.qc.ca/partielles qui fournit plusieurs renseignements.

