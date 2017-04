H&D Wireless établit un partenariat avec l'intégrateur SAP Zuite Business Consulting pour un positionnement RTLS en intérieur de classe mondiale des colis de transport réutilisables et solutions IdO industrielles pour les utilisateurs SAP







STOCKHOLM, April 26, 2017 /PRNewswire/ --

H&D Wireless, un fournisseur de premier plan de services cloud et de plateforme pour l'Internet des objets (IdO), en attente d'une introduction à la bourse de Stockholm, s'est associé avec l'intégrateur SAP leader dans la région nordique Zuite Business Consulting pour le lancement de GEPS for Industry, le nouveau système de H&D Wireless de localisation en temps réel (RTLS) IdO en intérieur pour les entreprises des colis de transport réutilisables (RTP), spécialement développé pour l'industrie manufacturière afin de soutenir sa transition vers le numérique.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



GEPS for Industry a été spécialement développé pour relever les défis en matière de visualisation et de gestion des actifs auxquels est confrontée l'industrie manufacturière mondiale, y compris l'utilisation des actifs, les engorgements de production, les flux de production irréguliers ou encore les arrêts et pannes imprévues des machines.

Il est pré-intégré avec SAP, la plus importante application ERP (progiciel de gestion intégré) au monde avec 345 000 clients à l'échelle internationale et plus de 125 millions d'abonnés à sa base d'utilisateurs sur le cloud. H&D Wireless s'est associé avec le plus important intégrateur SAP de la région nordique, Zuite Business Consulting, pour le déploiement de GEPS for Industry.

« SAP étant le premier système ERP, il est crucial pour nous d'être en mesure d'offrir à nos clients une intégration rapide, professionnelle et transparente de GEPS for Industry avec SAP », a déclaré Pär Bergsten, fondateur et PDG de H&D Wireless. « Dans cet objectif, nous sommes ravis d'annoncer le nouveau partenariat avec Zuite Business Consulting, le meilleur intégrateur SAP de la région nordique. »

Basé à Göteborg, Zuite Business Consulting intègre ses connaissances de l'industrie, des procédés et de SAP pour offrir une valeur durable à ses clients. Zuite est spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de la relation avec les fournisseurs, la gestion de la relation avec les clients et les finances.

« L'IdO est la prochaine étape pour l'ensemble des processus logistiques d'entreprise », a affirmé Carl Östholm, PDG de Zuite Business Consulting. « Maintenant que Zuite et H&D Wireless montrent que cela fonctionne avec le plus vaste système ERP au monde, à savoir SAP, les clients peuvent se sentir en sécurité pour passer à la prochaine étape de l'IdO. »

Un marché de plusieurs milliards de dollars

GEPS for Industry, Griffin Enterprise Positioning Services, permet aux industries manufacturières de numériser et de visualiser les processus d'entreprise et de suivre les actifs et produits clés en temps réel. Le système, compatible avec plusieurs technologies sans fil telles qu'UWB, BLE, RFID et Wi-Fi, ainsi que l'analyse des Big Data et l'intelligence artificielle, est capable de localiser les chariots élévateurs, les actifs, les personnes, les produits finis et l'avancement des travaux. Il permet aux travailleurs et à la direction de visionner les progrès d'entreprise et de détecter les difficultés avant qu'elles ne se transforment en problèmes.

Avec GEPS for Industry, H&D Wireless consolide sa position sur le marché en rapide expansion des services de localisation en temps réel (RTLS), au sein des entreprises pour les actifs, la chaîne d'approvisionnement et le personnel. Le marché de l'industrie 4.0 et de l'IdO industriel devrait dépasser 205 milliards de dollars d'ici 2020 (Markets and Markets Research).

Démonstration en direct à l'événement SAP à Göteborg

H&D Wireless est membre de la SAPSA. H&D Wireless présentera GEPS for Industry à l'événement SAPSA « VårIMPULS 2017 » au Clarion Hotel Post à Göteborg le 26 avril 2017. Veuillez contacter M. Pär Bergsten pour une démonstration personnelle.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateforme de l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution de bout en bout contenant des modules sans fil de classe mondiale, des services cloud avec outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphone pour les entreprises et les foyers connectés. H&D Wireless a été fondé en 2009 et compte parmi les sociétés du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO M2M à travers le monde.

À propos de Zuite Business Consulting

Zuite a été fondée en 2006 et est la plus importante société de conseil SAP pour les entreprises dans la région nordique. Elle dispose de plus de 60 consultants et de bureaux à Stockholm, Göteborg et Malmö. Elle possède de vastes connaissances et une grande expertise de SAP, ainsi qu'une longue expérience prestigieuse. Elle est membre de SAPSA.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :



Pär Bergsten

PDG, H&D Wireless

Tél. : +46-8-55118460

E-mail : par.bergsten@hd-wireless.se



Carl Östholm

PDG, Zuite Business Consulting AB

Tél. : +46-708-319802

E-mail : carl.ostholm@zuite.se





