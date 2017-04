Élection partielle dans la circonscription de Gouin le 29 mai 2017







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - En vertu d'un décret adopté aujourd'hui par le gouvernement du Québec, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) doit tenir une élection le lundi 29 mai dans la circonscription de Gouin.

Voici quelques dates importantes de la période électorale :

- Début de la période électorale : 27 avril 2017 - Interdiction de la publicité électorale : 27 avril au 3 mai 2017 - Déclaration de candidature : 28 avril au 13 mai 2017







- Inscription ou modification à la liste électorale : 8 au 25 mai 2017







- Vote par anticipation : 21 et 22 mai 2017 - Jour du vote : 29 mai 2017

Vérifiez votre inscription

Vous pouvez vérifier en ligne si vous êtes inscrit sur la liste électorale. De plus, en inscrivant votre code postal et l'adresse de votre domicile, vous obtiendrez les coordonnées de votre bureau de vote.

Des rubriques Web faciles à consulter

Dans la section e notre site Web dédiée à l'élection partielle, vous trouverez le calendrier électoral et les communiqués de presse ainsi que diverses informations sur la circonscription de Gouin, tels le nom du directeur du scrutin et l'adresse de son bureau, le nombre d'électeurs et la carte indiquant les limites territoriales de la circonscription. Vous trouverez également des renseignements concernant les règles entourant la publicité électorale. D'autres informations viendront s'ajouter tout au long de la période électorale.

Les journalistes pourront communiquer avec le service média en composant l'un des numéros de téléphone suivants : 418 644-3320 ou 1 888 870-3320.

Personnel électoral

Si vous souhaitez faire partie du personnel électoral, il est possible de postuler en ligne à partir de notre site Web.

Pour un service personnalisé

Vous pouvez également obtenir toutes ces informations en communiquant avec le Centre de renseignements selon l'horaire suivant :

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h

Le samedi 20 mai, de 12 h à 17 h

Le dimanche 21 mai et le lundi 22 mai, de 8 h 30 à 20 h 30

Le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai, de 12 h à 17 h

Le lundi 29 mai, 8 h 30 à 20 h 30

Cet horaire est en vigueur à compter de demain, 27 avril, et ce, pour toute la durée de la période électorale. Toutes les demandes relatives à l'obtention de documents peuvent aussi être acheminées au Centre.

Pour nous joindre Par téléphone : 418 528-0422 - région de Québec

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) - extérieur de Québec

1 800 537-0644 - pour les personnes malentendantes



Par courriel : info@electionsquebec.qc.ca



Par courrier : Le Directeur général des élections du Québec

Édifice René-Lévesque

3460, rue de La Pérade

Québec (Québec) G1X 3Y5

