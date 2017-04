Le Gouvernement du Québec félicite la nouvelle rectrice de l'Université Laval







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, souhaite saluer l'élection de Mme Sophie D'Amours à titre de nouvelle rectrice de l'Université Laval.

En plus d'être la toute première femme à la tête de cet établissement universitaire de Québec, Mme D'Amours a été élue dès le premier tour de scrutin. La nouvelle rectrice est issue de la faculté des sciences et de génie, plus particulièrement du département de génie mécanique.

« Je me réjouis de l'arrivée de Mme Sophie D'Amours à la direction de l'Université Laval et je suis impatient de commencer à travailler avec elle qui est, rappelons-le, la première femme de l'histoire à la tête de cette institution. L'Université Laval est l'une des plus grandes universités au Canada et c'est une fierté de pouvoir la compter parmi les institutions d'importance de la région de la Capitale-Nationale. Je suis certain que Mme D'Amours saura bien remplir ses fonctions et contribuer à l'essor, au dynamisme et à l'avancement de la région. Je désire également remercier le recteur sortant, M. Denis Brière, pour ses dix années à la direction de l'Université Laval. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

