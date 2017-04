Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes sont fiers d'annoncer leur regroupement pour le bénéfice des usagers







MONTRÉAL, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) et le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes (Cran) profitaient aujourd'hui des célébrations entourant le 30e anniversaire de fondation du Cran pour annoncer officiellement leur regroupement. Effectif depuis le 1er avril 2017, ce regroupement volontaire du Cran au sein du CCSMTL est une excellente nouvelle puisqu'il permettra non seulement d'assurer la pérennité de la mission du Cran en qualité de centre d'expertise dans le traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO) mais également de bonifier les services aux usagers dans un continuum intégré de services.

Fondé en 1986, en pleine crise du sida à Montréal et d'une pénurie de médecins prescripteurs de traitement de la dépendance aux opioïdes, le Cran a travaillé sans relâche à la reconnaissance, à l'accessibilité et à l'avancement des TDO, à Montréal et en région; ses travaux connaissent également un rayonnement international, plus particulièrement au sein de la francophonie. Pour sa part, le CCSMTL assume la responsabilité des programmes et services du continuum de 2e et 3e lignes en dépendance pour la région montréalaise et de 1ère ligne pour le territoire du centre-sud. Il est également porteur d'une désignation universitaire en dépendance par l'entremise du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Institut universitaire. Comptant cinq désignations universitaires, le CCSMTL s'inscrit d'ailleurs parmi les plus grands joueurs en recherche sociale au Québec.

Par leurs vocations complémentaires, le Cran et le CCSMTL travaillaient déjà conjointement à la poursuite de leurs mandats cliniques, d'enseignement et de recherche de concert avec plusieurs partenaires de la communauté oeuvrant dans le domaine. Leur alliance permettra d'aller encore plus loin dans l'amélioration continue de la qualité et de l'accessibilité des soins et services en TDO. Ces changements s'effectueront avec fluidité pour les usagers, qui continueront de bénéficier des mêmes services, offerts par les mêmes professionnels.

« Notre regroupement avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est l'aboutissement logique de nos 30 années d'activité. Nous poursuivrons notre mission et en sommes très heureux. Toutefois, il reste beaucoup à faire au Québec pour augmenter l'accessibilité des traitements de la dépendance aux opioïdes. Nous sommes confiants que l'intégration du Cran au sein du CIUSSS nous permettra de poursuivre nos projets de développement ayant l'objectif de rejoindre et d'admettre en traitement des personnes souvent très vulnérables et marginalisées. », a indiqué le Dr David Barbeau, directeur médical du programme Cran, centre d'expertise pour le traitement de la dépendance aux opioïdes.

« Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est fier et honoré d'accueillir le Cran et son personnel au sein de ses équipes. L'expertise reconnue du Cran, alliée à celles de notre CIUSSS, permettra de continuer à faire avancer la recherche et à partager les savoirs afin d'offrir ce qu'il y a de mieux aux personnes aux prises avec une dépendance aux opioïdes. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'annoncer la tenue d'un colloque francophone international sur les TDO à Montréal en 2018, sous le leadership du programme Cran centre d'expertise en TDO de la Direction programme Santé mentale et dépendance, et de la Direction de l'enseignement et de la recherche universitaire du CCSMTL. », a pour sa part déclaré Mme Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CCSMTL.

À propos du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal offre des soins et des services à une population de près de 300 000 Montréalais résidant dans la partie sud de l'île de Montréal, comprenant les arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Verdun et Sud-Ouest. De plus, il a la responsabilité régionale de plusieurs mandats, notamment de la réadaptation en dépendance, de la réadaptation en déficience intellectuelle et physique, des services jeunesse et de la protection de la jeunesse, de la santé publique et de la coordination des mesures d'urgence. Le CIUSSS comporte une importante mission universitaire dont l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, l'Institut universitaire Jeunes en difficulté de Montréal, l'Institut universitaire de réadaptation en déficience physique de Montréal et le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS).

