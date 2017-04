Le personnel du service Signalisation et communications du CN au Canada ratifie une nouvelle convention







MONTRÉAL, le 26 avril 2017 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui que la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) - Conseil no 11 avait ratifié une nouvelle convention collective de cinq ans. Le Syndicat représente environ 700 membres du personnel du CN affectés à la signalisation et aux communications au Canada.

La nouvelle convention est rétroactive au 1er janvier 2017 et expirera le 31 décembre 2021. Elle prévoit des augmentations salariales chaque année et des améliorations sur le plan des avantages sociaux.

Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du CN, a déclaré : « Le CN accueille favorablement la ratification de cette convention par la FIOE. La nouvelle convention renforce notre engagement visant à travailler avec les membres de notre personnel et leurs représentants pour régler les questions liées au travail d'une manière mutuellement avantageuse. »

