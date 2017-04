20e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Le gouvernement du Québec souligne la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a souligné la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec lors de la 20e remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est tenue hier, à l'hôtel du Parlement.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, a remis 40 prix à des personnes et des organismes qui font une différence marquante dans leur communauté.

Citation :

« Je me réjouis de constater que l'altruisme est encore bien présent dans notre société. Cette générosité non calculée, qui n'a pour but que la protection et l'amélioration du sort de concitoyens ou même de communautés, contribue sans contredit à rendre la société québécoise plus équitable pour chaque Québécoise et chaque Québécois. Je remercie les lauréates et les lauréats en espérant qu'ils représentent un modèle à suivre pour l'ensemble de la population. Qu'elle se manifeste à grande ou à petite échelle, l'action bénévole est une valeur essentielle, qui mérite d'être perpétuée. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent le travail de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Ils récompensent les efforts déployés par des citoyennes et des citoyens dans leur communauté ainsi que l'action d'organismes en vue de promouvoir et de favoriser l'essor de l'engagement bénévole.





Au total, 40 lauréates et lauréats ont été honorés, dans trois catégories :

Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui souligne l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans;

Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus;



Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif.





Un prix distinctif a été décerné à une jeune bénévole pour souligner son apport dans le domaine de la communication.

Pour connaître les noms des lauréates et des lauréats ou pour en savoir davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec, rendez-vous à l'adresse www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq.

