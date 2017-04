L'Empire Vie annonce ses résultats du premier trimestre de 2017







KINGSTON, ONTARIO--(Marketwired - 26 avril 2017) - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX:EML.PR.A) a déclaré aujourd'hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 50,2 millions de dollars pour le premier trimestre de 2017, comparativement à 37,2 millions de dollars pour le premier trimestre de 2016.

Premier trimestre (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2017 2016 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 50,2 $ 37,2 $ Résultat par action - de base et dilué 50,91 $ 37,81 $ Rendement sur les capitaux propres des actionnaires ordinaires (annualisé) 15,7 % 13,4 %

Le tableau ci-après présente une ventilation des composantes des sources de revenus1 pour le premier trimestre :

Sources de revenus Premier trimestre (en millions de dollars) 2017 2016 Bénéfices prévus sur les affaires en vigueur 43,3 $ 38,7 $ Effet des nouvelles affaires (4,8 ) (3,7 ) Gains et pertes actuariels (0,4 ) 3,7 Mesures prises par la direction et modifications des hypothèses 29,6 11,2 Autres - - Bénéfices relatifs aux activités avant impôts 67,7 49,9 Bénéfices relatifs à l'excédent 1,8 2,3 Résultat avant impôts 69,5 $ 52,2 $ Impôts 17,2 13,6 Résultat net attribuable aux actionnaires 52,3 $ 38,6 $ Dividendes sur les actions privilégiées 2,1 1,4 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 50,2 $ 37,2 $

Le résultat net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont été plus élevés pour le premier trimestre de 2017 par rapport à la période comparable de 2016. Cette augmentation est le résultat d'un profit plus élevé des secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance collective. Un marché boursier qui continue de fournir des rendements solides et des ventes nettes positives ont augmenté les actifs sous gestion et les produits tirés des frais de 12 % comparativement au premier trimestre de 2016. Le revenu du secteur de l'assurance collective a considérablement augmenté en raison d'une amélioration des résultats au chapitre des règlements d'assurance invalidité de longue durée. L'Empire Vie continue d'améliorer son appariement des actifs et des passifs dans le secteur de l'assurance vie individuelle en augmentant ses positions dans des parts de sociétés immobilières en commandite et en ajustant ses placements en obligations et en actions. Cette position d'appariement améliorée a donné lieu à une performance solide de ce secteur pour le trimestre.

La hausse des bénéfices prévus sur les affaires en vigueur de 12 % est principalement attribuable à la croissance des frais de gestion et des frais applicables aux garanties du secteur de la gestion de patrimoine. Des frais plus élevés pour les nouvelles affaires de la gamme de produits d'assurance individuelle comparativement à ceux de 2016 ont partiellement contrebalancé cette hausse. Les revenus sur l'excédent ont diminué en raison de la perte attribuable à la vente d'obligations disponibles à la vente en 2017, comparativement à un gain en 2016.

L'Empire Vie continue de maintenir un bilan solide et d'améliorer sa position en capital avec une hausse de 10 points de pourcentage de son ratio du MMPRCE, qui s'établit à 258 % pour le trimestre. L'augmentation du ratio du MMPRCE est attribuable à des résultats solides pour le trimestre et à une réduction du capital requis en raison d'une modification apportée au portefeuille d'actions de la société. Au cours du premier trimestre de 2016, l'Empire Vie a émis un bloc d'actions privilégiées de 149,5 millions de dollars. Les porteurs sont en droit de recevoir des dividendes trimestriels fixes non cumulatifs à un taux annuel de 5,75 %. Au quatrième trimestre de 2016, l'Empire Vie a émis des débentures subordonnées non garanties d'un montant de 200 millions de dollars dont la date d'échéance est le 16 décembre 2026. Le taux d'intérêt sur les débentures est de 3,383 % jusqu'au 16 décembre 2021, puis il correspondra au taux des acceptations bancaires canadiennes de 3 mois majoré de 1,95 % jusqu'au 16 décembre 2026.

« Nous continuions de faire des progrès pour augmenter nos résultats tout en améliorant notre position en capital et en maintenant un bilan solide. L'appariement des actifs et des passifs que nous avons initié en 2016 s'est poursuivi au cours du premier trimestre de 2017 pour réduire notre exposition aux taux d'intérêt. Notre secteur de la gestion de patrimoine a aussi bénéficié de marchés boursiers relativement robustes en 2016, ce qui est encore le cas en 2017. Nos résultats du premier trimestre sont attribuables à ces facteurs et à une attention très ciblée sur les charges », a affirmé Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie. « Nous sommes également encouragés de constater la stabilité de l'économie canadienne et la tendance positive des taux d'intérêt à long terme vers la fin de 2016, ce qui a bien servi notre secteur de l'assurance individuelle. Nous demeurons toutefois prudents en raison de la faiblesse de plusieurs économies mondiales et de l'incertitude politique aux États-Unis. »

Autres résultats (comparativement au premier trimestre de 2016, sauf indication contraire)

Les actifs sous gestion 1 (y compris les actifs de fonds distincts et de fonds communs de placement) ont augmenté de 10,1 % par rapport aux niveaux du 31 mars 2016 pour atteindre 16,4 milliards de dollars.





(y compris les actifs de fonds distincts et de fonds communs de placement) ont augmenté de 10,1 % par rapport aux niveaux du 31 mars 2016 pour atteindre 16,4 milliards de dollars. Le produit net des primes pour le premier trimestre a diminué de 12,0 % pour atteindre 202 millions de dollars. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse de la demande de produits de rentes immédiates et différées à taux fixe.





Les produits tirés des frais ont augmenté de 12 % au premier trimestre pour atteindre 61 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance des frais de gestion des fonds distincts et des frais exigibles sur les garanties des fonds distincts.





Les ventes brutes de fonds distincts 1 ont augmenté de 5,8 % au premier trimestre pour atteindre 300 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable aux ventes plus élevées de produits avec garantie à l'échéance de 75 %.





ont augmenté de 5,8 % au premier trimestre pour atteindre 300 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable aux ventes plus élevées de produits avec garantie à l'échéance de 75 %. Les ventes de primes annualisées 1 pour le secteur de l'assurance individuelle ont diminué de 10,8 % au premier trimestre. Cette diminution s'explique principalement par la baisse des ventes de produits avec participation. La direction considère que cette situation est en partie attribuable à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 de règles fiscales moins favorables en ce qui a trait aux critères d'exonération de certaines polices d'assurance vie.





pour le secteur de l'assurance individuelle ont diminué de 10,8 % au premier trimestre. Cette diminution s'explique principalement par la baisse des ventes de produits avec participation. La direction considère que cette situation est en partie attribuable à l'entrée en vigueur le 1 janvier 2017 de règles fiscales moins favorables en ce qui a trait aux critères d'exonération de certaines polices d'assurance vie. Les ventes de primes annualisées 1 pour le secteur de l'assurance collective ont diminué de 40 % au premier trimestre, subissant l'incidence du maintien d'une faible conjoncture économique au Canada.





pour le secteur de l'assurance collective ont diminué de 40 % au premier trimestre, subissant l'incidence du maintien d'une faible conjoncture économique au Canada. Le ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (MMPRCE) de l'Empire Vie était de 258 % le 31 mars 2017, comparativement à 248 % le 31 décembre 2016. Ce résultat est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net et du capital disponible provenant du bénéfice net du premier trimestre et d'un capital requis moindre attribuable à la modification apportée à la composition des actifs.





Mesures non conformes aux PCGR

La société a recours à des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), telles que les sources de bénéfices, les ventes de primes annualisées, les actifs sous gestion ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds distincts et de fonds communs de placement afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires à son rendement financier et de mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s'appuyait uniquement sur les mesures financières conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS). La société croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux PCGR pour évaluer les émetteurs.

Renseignements additionnels

L'information contenue dans ce document sur le premier trimestre de 2017 est basée sur les résultats financiers non audités de l'Empire Vie pour la période close le 31 mars 2017. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur l'Empire Vie dans notre prospectus non relié à un placement du 5 août 2015, notre prospectus simplifié du 5 février 2016, nos documents financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et notre notice annuelle. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et sont accessibles au www.sedar.com.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Depuis 1923, l'Empire Vie offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 mars 2017, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 16,4 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1 Voir les mesures non conformes aux PCGR

Communiqué envoyé le 26 avril 2017 à 17:03 et diffusé par :