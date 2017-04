La société La Conférence de Québec organise la 13e Québec City Conference afin de réunir des leaders de l'écosystème international de l'innovation et de l'investissement







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à la société sans but lucratif La Conférence de Québec

QUÉBEC, le 26 avril 2017

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que la société La Conférence de Québec se voit accorder une aide financière de 285 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour lui permettre d'organiser et de promouvoir le Québec City Conference du 25 au 27 avril, à Québec. Cette conférence réunit près de 250 représentants de sociétés de capital de risque, de centres de recherche, d'universités et d'incubateurs/accélérateurs.

Fondée en 2004, La Conférence de Québec est une société sans but lucratif qui organise une rencontre annuelle ayant pour mission d'approfondir la connaissance des grands enjeux de financement et de capitalisation des entreprises technologiques et innovantes. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettront à La Conférence de Québec de coordonner, entre autres, la logistique et les services techniques liés à la conférence, ainsi que les activités de marketing et de communication.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

« Notre gouvernement a présenté sa nouvelle vision en 2016 pour faire du Canada un carrefour mondial de l'innovation. Des rencontres comme la Québec City Conference constituent une excellente plateforme où le Canada peut mettre en valeur le rôle fondamental de l'innovation pour assurer une croissance durable et inclusive au sein d'une économie mondiale en évolution. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

