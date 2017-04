Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

M. Maroun Shaneen est nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. M. Shaneen était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mme Louise Leblanc est nommée, à compter du 1er mai 2017, sous-ministre adjointe par intérim au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mme Leblanc est directrice régionale de la Montérégie à ce ministère.

La Financière agricole du Québec

M. Ernest Desrosiers est nommé membre du conseil d'administration et président?directeur général de La Financière agricole du Québec. M. Desrosiers était vice-président de cette société.

Sûreté du Québec

M. Mario Bouchard est nommé, à compter du 1er mai 2017, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Bouchard est actuellement directeur du district Nord à la Sûreté du Québec.

Conseil supérieur de l'éducation

Mmes Lise Bibaud, Julie Brunelle et Sylvie Fortin Graham ainsi que MM. Jean Bernatchez et Alexandre Joly-Lavoie sont nommés membres du Conseil supérieur de l'éducation.

Tribunal des droits de la personne

Mme Claudine Ouellet est nommée de nouveau assesseure du Tribunal des droits de la personne.

Université du Québec à Rimouski

M. Jean-Maxime Dubé est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

