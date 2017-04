2e Rendez-vous du développement local et régional - La FQM mettra en place des cellules régionales des acteurs en développement économique







QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - C'est une journée fort chargée à laquelle ont assisté plus de 200 préfets, directeurs généraux et professionnels des MRC lors du 2e Rendez-vous du développement local et régional de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Les représentants ont d'ailleurs convenus d'encourager la mise en place de cellules régionales des acteurs en développement économique afin de favoriser le regroupement des forces vives dans toutes les régions du Québec.

«?Le premier ministre Philippe Couillard l'a déclaré lors de notre dernier Congrès : la MRC est le bon palier. Ce l'était déjà pour l'aménagement du territoire, ce doit l'être aussi pour le développement économique. Cessons simplement de le dire et vivons-le! Utilisons les nouveaux outils qui nous ont été donnés, travaillons ensemble, coude à coude, afin de relever les défis du développement économique de nos régions?», a déclaré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

«?Nous ressortons de ce 2e Rendez-vous extrêmement motivés tout en sachant que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Il faut se prendre en main! La création des cellules régionales des acteurs en développement économique combinée au travail de leadership de la Table pour fédérer les acteurs du développement économique du Québec, répondront à ce besoin énorme de collaboration au sein des acteurs régionaux?», a ajouté M. Jacques Demers, président de la Table de concertation sur le développement local et régional responsable de ce 2e Rendez-vous et vice-président de la FQM.

Ce 2e Rendez-vous a commencé rondement avec la présentation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, venu parler aux participants de la nouvelle Stratégie de l'occupation et de la vitalité des territoires qui devrait être mise en place d'ici la fin 2017. Il a aussi mentionné que les sommes du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) seront disponibles avant l'été.

Par la suite, les participants ont pu entendre des allocutions de M. Steeve St-Gelais, président de Boisaco inc., qui les a entretenus du succès économique collectif de son entreprise. La matinée s'est poursuivie en ateliers avec, entre autres, MM. Guy Chevrette et Yvon Picotte, anciens ministres des Affaires municipales et des Affaires régionales.

«?Alors que l'incertitude plane sur les régions du Québec avec l'annonce par les États-Unis d'une surtaxe sur le bois d'oeuvre et les négociations sur l'ALENA qui s'amorce, la solidarité et la concertation entre les acteurs régionaux du développement économique sont plus que jamais nécessaires et la Fédération en est bien consciente. Il faut travailler ensemble. Avec tous nos partenaires, nous allons continuer de soutenir les artisans du développement local et régional de toutes les régions du Québec. Ils sont des acteurs centraux de l'occupation et de la vitalité de nos territoires », a conclu le président de la FQM.

En terminant, la FQM remercie ses partenaires financiers qui ont fait de ce 2e Rendez-vous du développement local et régional un vibrant succès. Merci au Mouvement Desjardins, au Fonds de solidarité FTQ, aux Fonds locaux de solidarité FTQ, au réseau des SADC et CAE ainsi qu'au gouvernement du Québec.

