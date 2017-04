Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure du Collège Lakeland







L'investissement de 5,95 millions de dollars favorisera la création d'emplois, les activités de recherche et l'innovation

VERMILION, AB, le 26 avril 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde une grande importance au rôle que jouent les établissements d'enseignement postsecondaire. En effet, ces établissements aident les jeunes Canadiens à obtenir l'éducation et la formation dont ils ont besoin pour entreprendre leur future carrière et grossir les rangs d'une classe moyenne robuste et prospère. Le gouvernement du Canada octroie aujourd'hui 5,95 millions de dollars au Collège Lakeland. Si on ajoute la contribution du Collège, cela représente un investissement total de 16,6 millions de dollars. Le Collège pourra ainsi offrir la formation nécessaire à l'occupation des emplois bien rémunérés de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.

L'investissement a été annoncé par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la présidente et directrice générale du Collège Lakeland, Alice Wainwright-Stewart.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation afin d'appuyer la création d'emplois, de stimuler la croissance dans toutes les industries et de rehausser la qualité de vie des Canadiens. Cet investissement est un bel exemple de ce que fait le gouvernement pour que cette vision devienne réalité.

Le Collège utilisera ces fonds pour établir un nouveau centre d'apprentissage sur la production laitière qui offrira un environnement dépassant les normes de l'industrie et qui sera en mesure de mieux répondre aux besoins en matière de formation et de main-d'oeuvre de l'industrie laitière. Le centre comportera une salle de traite traditionnelle et un système de traite robotisée. Le confort des bêtes sera au coeur des préoccupations afin d'assurer une meilleure production, tout comme le seront les soins, la sécurité et la transition avant et après le vêlage. Le Collège Lakeland est le seul établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ouest canadien à offrir une spécialisation en production laitière dans le cadre d'un programme de science et de technologie animale.

Le Collège rénovera ses parcs d'élevage de moutons et de bovins, afin d'en faire une clinique de santé animale comprenant un bloc opératoire et davantage de locaux réservés aux laboratoires. Cette clinique aidera le Collège à répondre à la hausse des inscriptions au programme de technologie en santé animale et au programme d'assistance en médecine vétérinaire.

Le financement total de 16,6 millions de dollars est réparti comme suit :

la contribution du gouvernement du Canada s'élève à 5,95 millions de dollars;

s'élève à 5,95 millions de dollars; celle du Collège Lakeland, à 10,65 millions de dollars.

Au total, les universités et les collèges de l'Alberta recevront plus de 500 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement provincial, des établissements eux-mêmes et de sources privées. Les fonds fédéraux sont octroyés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens d'améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d'en rehausser la viabilité environnementale.

Citations

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un pas de plus pour concrétiser la vision du gouvernement et faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes très heureux d'être financés au moyen du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, le Collège offrira aux étudiants la chance de prendre leur place. Ils pourront faire preuve de leadership et tirer profit de la formation pratique qui sera offerte dans ces nouvelles installations. Nous pourrons ainsi former la prochaine génération de producteurs laitiers qualifiés et responsables, de professionnels en santé animale, de dirigeants d'entreprises agricoles et de diplômés prêts pour le marché du travail. »

-- La présidente et directrice générale du Collège Lakeland, Alice Wainwright-Stewart

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 225 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements en Alberta. Le Collège Lakeland reçoit 5,95 millions de dollars du gouvernement du Canada pour créer un centre d'apprentissage sur la production laitière et une clinique de santé animale.

Cet investissement s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada, qui vise à nous assurer que le pays est concurrentiel à l'échelle internationale sur le plan de la recherche, de la transformation d'idées en nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international.

, qui vise à nous assurer que le pays est concurrentiel à l'échelle internationale sur le plan de la recherche, de la transformation d'idées en nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international. Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure durable et verte.

Liens connexes

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @MinistreISDE

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

