MaiziJinfu, le fournisseur chinois de données d'information financière en ligne et une filiale d'UniFi, reçoit un second tour de financement







SHANGHAI, le 26 avril 2017 /CNW/ - La société mère d'UniFi, Shanghai Wheat Asset Management Co., Ltd. (« MaiziJinfu », « Maizi » ou « la société »), un fournisseur chinois de données d'information financière en ligne, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un second tour de financement, lors du Forum sur le développement financier et les applications financières (Forum IFDIA), qui a été organisé par Money Weekly à Shanghai.

Cette année, le Forum IFDIA a attiré des spécialistes financiers provenant d'institutions universitaires telles que l'Académie chinoise des sciences sociales, des cadres supérieurs provenant des entreprises du secteur, notamment Tencent et Baidu, des établissements bancaires et des sociétés de valeurs mobilières, ainsi que des journalistes venant de 60 agences de presse. Lors du forum, les spécialistes de diverses disciplines ont apporté des idées sur l'avenir des services financiers en ligne et son application.

Lors de l'événement, M. Huang Darong, président-directeur général de MaiziJinfu, a commenté comme suit : « Le nouveau financement sera utilisé pour incuber les produits financiers mis à jour en ligne ainsi que pour faire progresser davantage le perfectionnement des professionnels compétents de la société.

Zhou Qi, le porte-parole du groupe d'investisseurs, a parlé avec éloge du modèle d'affaires de Maizi. Il a souligné que les services financiers en ligne sont un cours inéluctable pour l'industrie. « Actuellement, tous les établissements bancaires en Chine s'appuient sur les services financiers en ligne comme un moyen d'élargir le secteur de l'investissement. Nous reconnaissons le potentiel de Maizi ainsi que son esprit innovant et nous avons hâte de la réalisation de leurs services financiers personnalisés et de gestion de patrimoine intelligent », a ajouté M. Qi.

En mai 2015, MaiziJinfu a obtenu un premier tour de financement de l'entreprise Haitong Innovation Capital Management Company qui est affiliée à Haitong Security, l'une des plus anciennes sociétés de valeurs mobilières en Chine. « L'obtention du second tour de financement par la société est très révélatrice de l'engagement de Maizi aux services financiers en ligne ainsi qu'une reconnaissance de sa proposition de valeur », a souligné M. Huang.

MaiziJinfu, tout en structurant ses compétences en matière de marketing des données financières volumineuses, a servi plus de deux millions de clients provenant de diverses industries, avec environ un financement s'élevant à 20 milliards de RMB. Sa liste de partenaires comprend Ningbo Commerce Bank, Bank of Shizuishan et Chang'an Insurance.

UniFi, une filiale de MaiziJinfu, est un produit financier conçu pour les étudiants internationaux. Aux É.-U., par exemple, les étudiants internationaux ont peine à obtenir un financement pour démarrer une entreprise ou même l'achat d'une automobile, étant donné qu'ils n'ont pas de fichiers de sécurité sociale. Toutefois, UniFi offre des prêts à faibles intérêts à ces étudiants en leur proposant des procédures simplifiées et une grande souplesse. « Nous sommes fiers de dire que UniFi dans un délai d'un an est devenu un outil de financement important parmi les étudiants internationaux aux É.-U. et au Canada », a expliqué M. Huang Darong.

À propos de UniFi

UniFi est un outil financier conçu pour les étudiants à l'étranger. En optimisant la technologie financière et les données volumineuses de Maizi, UniFi offre des solutions de financement flexibles aux étudiants qui recherchent un soutien financier pour démarrer une entreprise ou pour acheter une automobile. UniFi vise à établir un système de crédit indépendant pour les étudiants à l'étranger qui n'ont pas de fichiers de sécurité sociale tout en les mettant en contact avec des services financiers attentifs et prévenant. » Dans un délai d'un an, le produit a rapidement gagné en popularité chez les étudiants internationaux et s'est répandu au sein des marchés américains et canadiens.

SOURCE UniFi

Communiqué envoyé le 26 avril 2017 à 16:23 et diffusé par :