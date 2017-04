TFI International publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 avril 2017) - Le conseil d'administration de TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui. Lors de cette assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus au conseil d'administration de TFI International par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration, comme suit :

En faveur Abstentions Nom Nombre % Nombre % Scott Arves 66 376 836 98,78 817 539 1,22 Alain Bédard 64 365 033 95,79 2 829 342 4,21 André Bérard 48 501 097 72,18 18 693 278 27,82 Lucien Bouchard 65 640 481 97,69 1 553 894 2,31 Richard Guay 47 777 464 71,10 19 416 911 28,90 Neil Donald Manning 65 425 042 97,37 1 769 333 2,63 Joey Saputo 48 960 376 72,86 18 233 999 27,14

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.tfiintl.com.

Communiqué envoyé le 26 avril 2017 à 16:33 et diffusé par :