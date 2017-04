Whitehorse reçoit un soutien pour la gestion des réseaux de traitement des eaux usées







WHITEHORSE, le 26 avril 2017 /CNW/ - Les infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins uniques des collectivités du Nord. Les investissements dans les infrastructures vertes protègent l'environnement et appuient les débouchés économiques à l'échelle locale, ce qui va de pair avec l'amélioration du revenu familial, des possibilités d'emplois et de la qualité de vie pour les gens qui vivent et qui travaillent dans le Nord.

Aujourd'hui, Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires, gouvernement du Yukon, et le maire de Whitehorse, Dan Curtis, ont annoncé un financement de 2,8 millions de dollars aux termes du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour trois projets de traitement des eaux usées à Whitehorse.

La station de relèvement Marwell, qui traite la majeure partie des eaux usées de la ville, sera améliorée en vue d'accroître l'efficacité de l'installation. De plus, on apportera des améliorations aux égouts pluviaux du chemin Burns, et on aménagera un nouvel émissaire d'évacuation et une nouvelle tranchée pour l'étang d'épuration des eaux pluviales de Hidden Valley, ce qui facilitera la gestion des eaux usées dans le secteur.

Une fois terminés, ces projets permettront d'offrir aux résidents des services fiables de gestion des eaux usées, ce qui contribue au maintien d'une collectivité saine et à la protection des propriétés.

Citations

« Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral offre aux collectivités du Yukon la souplesse requise pour prendre des décisions éclairées au sujet des investissements dans les infrastructures. Nous sommes fiers d'appuyer ces projets qui nous permettront de nous assurer que les réseaux de traitement des eaux usées de la ville sont prêts à répondre aux besoins des collectivités qu'ils desservent. »

Larry Bagnell, député du Yukon,

au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Fonds de la taxe sur l'essence offre des solutions locales pour régler des problèmes locaux. Il s'agit d'une importante ressource pour les Premières Nations et les municipalités du Yukon, qui travaillent à la création d'infrastructures locales durables. Nous appuyons ce financement prévisible qui offre aux collectivités un rôle significatif dans la création d'un Yukon meilleur. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires, gouvernement du Yukon

Dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, la Ville de Whitehorse est en mesure d'améliorer nos infrastructures vieillissantes et de s'assurer que les résidents disposent de réseaux fiables de gestion des eaux usées. Nous sommes très reconnaissants pour ce financement, et nous remercions également nos partenaires du gouvernement du Yukon. »

Dan Curtis, maire de Whitehorse

Faits en bref

Le gouvernement du Canada offrira un financement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport appuyant le commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

offrira un financement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport appuyant le commerce, et les collectivités rurales et nordiques du . Pour répondre aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, on propose dans le Budget 2017 d'investir 2 milliards de dollars pour appuyer une vaste gamme de projets d'infrastructure.

Les trois projets seront financés aux termes du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, comme suit :

2 400 000 $ pour le projet de la station de relèvement Marwell;



100 000 $ pour le projet d'égout pluvial du chemin Burns;



330 000 $ pour le projet d'étang d'épuration pour les eaux pluviales de Hidden Valley .

