TSO3 divulguera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 et tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mercredi 10 mai 2017

QUÉBEC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. ("TSO 3 ") (TSX: TOS), société novatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulguera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 terminé le 31 mars 2017. Les résultats financiers seront divulgués par communiqué de presse le 10 mai, avant l'assemblée.

TSO 3 tiendra également son assemblée annuelle des actionnaires à 10h30 (HAE) cette même journée. L'assemblée annuelle des actionnaires aura lieu au Musée McCord à Montréal. Le président-directeur général de TSO 3 , M. R.M. (Ric) Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll seront les hôtes de l'assemblée, où la direction discutera également de ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 et fournira une mise à jour de ses opérations, suivie d'une période de questions et réponses.

Cette réunion sera disponible par webdiffusion à l'adresse suivante: http://event.on24.com/r.htm?e=1383440&s=1&k=EAB1A6C3C76B29DFFFAB285B0A4A19D1 et par la suite par l'intermédiaire de la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Web de la Société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO 3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (notamment les énoncés ou les déclarations concernant le moment ou les résultats des ventes, des activités ou des opérations de TSO 3 ) sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits à l'échelle mondiale, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO 3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO 3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO 3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

