375e anniversaire de Montréal - Le Corridor vert des 5 écoles de Montréal-Nord : un espace pour tous







MONTRÉAL, le 26 avril 2017 /CNW/ - La Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord, la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) et les partenaires de la Table de concertation du Corridor vert des 5 écoles de Montréal-Nord étaient réunis aujourd'hui pour annoncer la contribution du Groupe Banque TD au projet. Grâce à un soutien de 500 000 $, de nombreuses réalisations bonifieront l'ensemble du Corridor vert actuellement en déploiement. La TD devient ainsi le premier contributeur financier privé majeur à s'associer au projet.

« Le Corridor vert des 5 écoles laissera un héritage d'espaces verts, de détente, de jeux et de rencontre pour tous, souligne Mme Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD. Voilà plusieurs années que la TD est engagée à revitaliser et à enrichir des espaces verts au Québec. Cette année ne fait pas exception, car nous nous sommes engagés à soutenir 150 projets partout au Canada par le biais de l'initiative Espaces pour tous TD. Ces projets créent des lieux de rassemblement et améliorent durablement la qualité de vie des communautés. »

Le Corridor vert vise à créer des îlots de fraîcheur et des aires de repos propices aux rencontres en plus de favoriser l'activité physique et les saines habitudes de vie. La contribution de la TD de 500 000 $ permettra, entre autres, de planter 750 végétaux, d'aménager deux placettes d'entrée à usage public et d'installer des équipements récréatifs. Des activités d'animation seront aussi organisées pour nourrir une vie de quartier où il fait bon de se retrouver en famille ou entre amis. L'essentiel du projet résidera dans l'aménagement d'un parc récréatif et pédagogique sur le site de l'école Lester B. Pearson. Une murale sera d'ailleurs réalisée en collaboration avec les élèves de l'école pour mettre en valeur l'architecture des bâtiments de l'école et pour dynamiser le quartier.

« Nous sommes heureux que le milieu des affaires soit également sensible à la question du développement durable et s'associe financièrement à un projet durable initié par la Soverdi et l'arrondissement de Montréal-Nord, a souligné M. Denis Coderre, maire de Montréal. De façon générale, le Corridor vert représente un projet durable rassembleur pour notre administration répondant aux priorités du plan Montréal durable 2016-2020. Ce projet bénéficie du support de la ville de Montréal à hauteur de 1,35 M$ via le programme Quartier intégré (QI) qui vise à poursuivre le développement des quartiers viables. »

« Nous accueillons avec bonheur la participation de la TD au grand projet collectif qu'est le Corridor vert, s'est réjouie la mairesse de Montréal-Nord, madame Christine Black. Cette participation contribuera sans aucun doute à améliorer la vie des résidents et des usagers du secteur et à encourager ceux-ci à s'approprier les lieux et les équipements. Elle complètera à merveille la douzaine d'autres réalisations qui s'effectueront cette année sur ce territoire. »

« Pour la Soverdi, le projet du Corridor vert des 5 écoles s'inscrivait tout naturellement dans l'initiative Espace pour tous TD, indique Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi. En effet, la vision qui a fait naître le projet et qui le guide consiste à utiliser l'aménagement du territoire comme outil pour créer des liens entre tous. Les jeunes qui fréquentent les écoles sont au coeur de nos réflexions; il faut leur offrir des lieux qui sont beaux, invitants et favorables à l'apprentissage et au jeu. »

Le Corridor vert des 5 écoles de Montréal-Nord, qui s'étend sur un site de 0,4 km2, est un territoire multiethnique unique à Montréal caractérisé par une forte densité de population résidentielle et une faible disponibilité d'espaces verts. Chaque jour, plus de 6 000 jeunes, parents d'élèves et personnel scolaire fréquentent ce secteur de Montréal-Nord.

Le projet a débuté en 2015 grâce à l'implication de différents partenaires dont la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, la Commission scolaire English Montréal, Vélo-Québec et la Soverdi. Il s'inscrit aujourd'hui dans une démarche collaborative qui inclut aussi une quinzaine d'organismes et des citoyens du milieu.

Contribution à la collectivité de la TD

Le Groupe Banque TD (la « TD ») investit dans les collectivités afin de changer le cours des choses là où il exerce ses activités et là où ses clients et employés vivent et travaillent. En 2015, la TD a versé plus de 92,5 millions de dollars pour venir en aide à des organismes communautaires au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au Canada, elle met l'accent sur l'éducation et la littératie financière, sur la création d'occasions pour les jeunes ainsi que sur l'environnement. Pour en savoir davantage, visitez le site www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise.

