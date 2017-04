/C O R R E C T I O N de la source -- Quebec Community Groups Network (QCGN)/







Dans le communiqué Avis aux médias - Plusieurs projets répondent aux besoins et aux priorités des jeunes, des aînés et des nouveaux arrivants d'expression anglaise au Québec, diffusé le 26-Apr-2017 par Quebec Community Groups Network (QCGN) sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le premier paragraphe. "jeudi matin à 9h00" aurait dû être "jeudi après-midi à 15h00". La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Plusieurs projets répondent aux besoins et aux priorités des jeunes, des aînés et des nouveaux arrivants d'expression anglaise au Québec

MONTRÉAL, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network accueillera une conférence de presse afin de souligner le lancement des projets du Fonds d'innovation pour la communauté (CIF) ce jeudi après-midi à 15h00. Quelques représentants des projets qui recevront un financement du CIF seront présents pour ce lancement, en personne ou par vidéoconférence à travers la province. Nous acceuillerons également député libéral de la circonscription Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs de la part de l'Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Date : Jeudi, le 27 avril 2017 Heure : 15h00 Lieu : Salle de conférence du QCGN

1819 René-Lévesque Ouest, bureau 400

Le Fonds d'innovation pour la communauté est financé en partie par l'Initiative de partenariat social dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire du gouvernement du Canada et il fait partie de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : Éducation, Immigration et Communautés.

