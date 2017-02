Au Mobile World Congress 2017, EyeLock va démontrer la sécurité qu'offrent ses solutions de reconnaissance de l'iris déployées sur la plateforme mobile Snapdragon 835 de Qualcomm







BARCELONE, Espagne, 26 février 2017 /PRNewswire/ -- EyeLock LLC, un leader des solutions d'authentification de l'identité basée sur l'iris, va démontrer sa meilleure solution biométrique sur la plus récente plateforme mobile Snapdragontm 835 de Qualcomm® équipée du modem X16 LTE lors du Mobile World Congrès 2017 (du 27 février au 2 mars 2017) au stand Qualcomm situé dans le hall 3, stand 3E10.

Le processeur Snapdragon 835 intègre la plateforme Qualcomm Haventm, un logiciel combinant des matériels, des logiciels et des technologies biométriques permettant d'offrir des fonctions de sécurisation supplémentaires pour les services bancaires et les paiements en ligne. Il comprend également l'authentification par le matériel, ainsi que l'attestation et la sécurisation des appareils, pour les cas d'utilisation tels que les paiements mobiles, l'accès à l'entreprise, et la protection des données personnelles.

Au-delà de l'identification sécurisée des empreintes digitales, le processeur Snapdragon 835 est conçu pour fournir à un utilisateur un niveau supplémentaire de sécurité et de maniabilité grâce à Secure Camera, une solution biométrique qui tire parti des techniques de reconnaissance faciale et de capture de l'image de l'iris pour mieux sécuriser les appareils.

« D'ici 2018, la plupart des nouveaux smartphones vendus dans le monde intégreront la biométrie. La fonction Secure Camera du logiciel Qualcomm Haven 835 offre une sécurisation supplémentaire en capturant, grâce à du matériel et à des logiciels spécialisés, votre information la plus personnelle : les caractéristiques biométriques de votre iris, la clé de toutes vos données », a déclaré Sy Choudhury, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « En outre, nous pensons que la caméra de sécurisation telle qu'intégrée à Snapdragon 835 offre une base solide à la solution de EyeLock ».

Pour les développeurs de smartphones, la reconnaissance de l'iris s'impose de plus en plus comme l'étalon-or des solutions biométriques en raison de sa riche densité d'information. La technologie d'authentification de l'iris exclusive de EyeLock examine plus de 240 caractéristiques uniques de l'iris de chaque oeil et offre une expérience rapide et conviviale avec une distance de détection naturelle d'environ 60 cm. En termes de vitesse et de précision, les performances de l'algorithme ont été testées et validées par Novetta, un leader en technologies d'analyse avancées et tests biométriques indépendants. Avec un risque de faux positifs d'une chance pour 1,5 million et un taux de faux négatifs inférieur à 1 %, les résultats des tests d'authentification d'un seul oeil restent inégalés sur le marché.

« La collaboration entre EyeLock et Qualcomm Technologies a permis de réaliser une percée en matière de recours à la biométrie pour sécuriser les smartphones et le secteur élargi de l'IdO », a précisé Jeff Carter, directeur de la technologie chez EyeLock. « Le dispositif que nous présenterons au Mobile World Congress propose une rapide reconnaissance de l'iris en tenant la caméra à bout de bras­. En utilisant l'interface Secure Camera du logiciel Qualcomm Haven dotée d'un processus dédié et crypté pour capturer, stocker et analyser les correspondances mathématiques des mesures biométriques votre iris, nous pouvons maintenant offrir l'une des techniques de sécurisation les plus avancées ».

Pour découvrir les produits Qualcomm et EyeLock au Mobile World Congress de Barcelone, rendez-vous, entre le 27 février et le 2 mars, au stand Qualcomm situé dans le hall 3, stand 3E10

À propos de EyeLock

EyeLock LLC, une filiale à participation majoritaire de Voxx International Corporation (NASDAQ : VOXX), est un leader reconnu dans l'authentification avancée de l'iris pour l'Internet des objets (IdO), qui offre le meilleur niveau de sécurité grâce à la technologie EyeLock IDtm. L'authentification de l'iris est hautement sécurisée car il n'existe pas deux iris identiques et l'iris est l'identificateur humain le plus précis, autre que l'ADN. L'important portefeuille de propriété intellectuelle de la société, dont plus de 95 brevets et brevets en instance et sa technologie exclusive, permet l'authentification sécurisée et pratique des individus sur des environnements physiques et logiques. Les solutions de EyeLock ont été intégrées et embarquées sur les plateformes et les produits de consommation et d'entreprise, éliminant le besoin de NIP et de mots de passe. Les sociétés de la liste Fortune 500 reconnaissent le niveau de sécurité que Eyelock offre, en bonne partie, à cause de son taux extrêmement faible de fausses acceptations, sa facilité d'utilisation et son évolutivité. En tant que membre sponsor de l'Alliance FIDO ou Fast IDentity Online (Identification rapide en ligne), une organisation à but non lucratif dédiée à la création d'une présence numérique plus sûre et sécurisée pour les consommateurs, EyeLock se consacre à l'avancement de l'intimité numérique et de la sécurité de prochaine génération. Pour en savoir plus, consultez le site www.eyelock.com.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Qualcomm Haven est une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon et Qualcomm Haven sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc.

Contact EyeLock :

Anthony Antolino, CMO, CBDO

Téléphone : 1-917-301-6295

Courriel : aantolino@eyelock.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/472026/EyeLock_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 25 février 2017 à 16:53 et diffusé par :