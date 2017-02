Résolument différent. Résolument BlackBerry. TCL Communication présente au monde entier le tout nouveau BlackBerry® KEYone lors du MWC 2017







BARCELONE, 25 février 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TCL Communication, un grand fabricant mondial de smartphones, a présenté un nouveau téléphone BlackBerry au monde entier : le BlackBerry KEYone. Ce lancement est le premier smartphone BlackBerry proposé par TCL Communication en vertu d'un nouvel accord de licence signé en décembre 2016 avec BlackBerry Limited. Offrant aux utilisateurs toutes les caractéristiques que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone -- caméra, écran et design de choix -- et une expérience résolument différente, le KEYone allie à merveille le meilleur du logiciel et de la sécurité de BlackBerry Limited avec l'attachement de TCL Communication à proposer des smartphones de haute qualité et fiables aux clients dans le monde entier. Le BlackBerry KEYone sera commercialisé à l'échelle mondiale[i] dès le mois d'avril, à un prix tournant aux alentours de 599 euros/ 499 livres sterling/549 dollars.

« Conçu de façon impressionnante pour être résolument différent, le BlackBerry KEYone réinvente notre manière de communiquer en offrant une productivité inégalée et le smartphone Android le plus sécurisé au monde », explique Nicolas Zibell, le PDG de TCL Communication. « Nous sommes honorés de pouvoir jouer un rôle aussi important dans l'avenir des smartphones BlackBerry, qui ont été si emblématiques dans notre secteur, et nous sommes impatients de montrer à la communauté BlackBerry que leur trépidation à propos de ce nouveau smartphone BlackBerry est quelque chose dont ils peuvent également être fiers ».

« Nous voulons féliciter TCL Communications pour le lancement du KEYone », explique Alex Thurber, vice-président directeur et directeur général des solutions mobiles chez BlackBerry. « Nous avons collaboré étroitement avec TCL pour intégrer la sécurité et l'expérience BlackBerry dans chaque couche du KEYone, si bien que l'ADN de BlackBerry est préservé. Nous ne pouvions pas être plus impatients de contribuer à le commercialiser et à le proposer aux fans de BlackBerry ».

RESOLUMENT DIFFERENT

Avec son boîtier en aluminium anodisé et son dos doux au toucher, ce nouveau smartphone BlackBerry est construit pour offrir ce qui se fait de mieux en termes de durabilité tout en restant un bel objet. Doté d'un écran de 4,5 pouces (résolution 1620x1080 / rapport d'image 434 PPI 3:2 ) avec un verre Corning® Gorilla® Glass 4 qui offre une grande résistance aux chocs et aux rayures, le KEYone allie un écran tactile à un clavier physique offrant aux utilisateurs un espace plus utile pour taper qu'un smartphone typique muni d'un écran unique de 5,5 pouces.

Avec le BlackBerry KEYone, vous pouvez oublier tout ce que vous aviez appris sur les claviers. En effet, son Smart Keyboard, ou clavier intelligent, réagit aux gestes de toucher, reprenant ainsi à son actif l'héritage du pavé tactile de BlackBerry, et rendant ainsi plus souples et plus intuitives la navigation Internet, la lecture des courriels et la rédaction de messages avec saisie par glissement. Ce Smart Keyboard peut également être facilement programmé pour lancer jusqu'à 52 raccourcis personnalisables, comme appuyer sur « B » pour accéder à votre boîte à lettres ou sur « C » pour accéder aux cartes, ce qui confère une plus grande facilité d'utilisation. En outre, KEYone est le premier smartphone à offrir la sécurité d'un capteur d'empreintes digitales intégré dans la barre d'espace sur le clavier, pour une plus grande fonctionnalité et une sécurité renforcée.

RESOLUMENT BLACKBERRY

Outre le design emblématique de BlackBerry qui a été repensé pour l'utilisateur moderne, le BlackBerry KEYone offre un certain nombre de fonctionnalités et d'améliorations en termes de sécurité, rendant ce smartphone résolument BlackBerry. Il utilise Android 7.1, permettant aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble de la boutique Google Play et ses applis, et il bénéficiera des mises à jour sécurité de Google. Il est doté de BlackBerry Hub®, qui regroupe tous vos messages dans un seul endroit, y compris les courriels, les textes et les messages quel que soit le compte sur le médias sociaux. Autre avantage, BlackBerry Hub permet également de gérer plusieurs comptes de messagerie électronique sans devoir changer d'applis, prenant en charge les comptes Gmail, Yahoo Mail, Outlook, Microsoft Exchange, et de nombreux autres fournisseurs de messagerie électronique IMAP et POP3.

Ce qui distingue un smartphone BlackBerry de tout autre terminal Android, ce sont les fonctionnalités de sécurité améliorées intégrées d'emblée dans chaque appareil. Qu'il s'agisse d'un système d'exploitation renforcé ou de la technique exclusive de BlackBerry Limited pour créer une racine de confiance matérielle ajoutant des clés de sécurité au processeur, le BlackBerry KEYone a été délibérément conçu pour offrir le smartphone Android le plus sécurisé qui soit. Pour un contrôle permanent de la sécurité et la protection de votre système d'exploitation et de vos applis, il est d'emblée équipé de DTEKtm by BlackBerry qui vous informe lorsque vos informations personnelles sont menacées et vous recommande les mesures à prendre. Vous pouvez d'un coup d'oeil connaître la cote de sécurité de votre terminal et prendre facilement les mesures qui s'imposent pour l'améliorer. Cette application de sécurité BlackBerry contrôle vos autres applis et vous informe si l'une d'elles accède à votre caméra pour prendre une photo ou filmer, active votre microphone, envoie un texto ou accède à vos contacts ou votre position géographique.

L'EXPERIENCE BLACKBERRY KEYONE

Outre le design et les fonctionnalités de sécurité qui rendent le BlackBerry KEYone si différent, ces fonctionnalités supplémentaires révolutionnent réellement les communications mobiles pour l'entreprise et l'utilisateur professionnel. Ce nouveau smartphone BlackBerry repose sur la plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragontm 625 dotée du processeur graphique Qualcomm® Adrenotm 506. Cela signifie que les utilisateurs BlackBerry KEYone bénéficieront d'une plus grande autonomie de batterie, grâce à une utilisation plus efficace de la batterie, et de hauts débits LTE pour un partage ultrarapide des fichiers. Il est également doté de la technologie Qualcomm® Quick Chargetm 3.0, grâce à laquelle la batterie 3505 mAh du KEYone, la plus grande jamais utilisée dans un terminal BlackBerry, peut être rechargée à jusqu'à 50 pour cent en à peine 36 minutes. Et si vous n'avez que quelques minutes pour recharger votre smartphone, BlackBerry Boost peut recharger votre batterie à une vitesse turbo pour vous permettre de tirer parti de la charge maximale avec le temps dont vous disposez.

« Nous sommes fiers de collaborer avec TCL pour le BlackBerry KEYone », explique Enrico Salvatori, vice-président directeur et président de Qualcomm EMEA. « La plate-forme mobile Snapdragon 625 avec X9 LTE et le processeur graphique Adreno 506 est spécialement conçue pour les utilisateurs qui exigent des performances et une connectivité de tout premier plan et plus d'une durée de batterie exceptionnelle ».

L'expérience BlackBerry KEYone ne serait pas complète sans une caméra performante. C'est pourquoi ce smartphone est équipé d'une caméra arrière de 12 mégapixels dotée du capteur de caméra Sony IMX378 à la pointe du secteur. Avec une taille pixel élevée (1,55 ?m) et une mise au point automatique avec détection de phase, les moments saisis sur le BlackBerry KEYone seront d'une netteté irréprochable. Et si vous devez faire une vidéoconférence pendant vos déplacements, il est doté d'une caméra de 8 mégapixels avec mise au point automatique et un objectif grand angle de 84 degrés.

Pour de plus amples informations sur le BlackBerry KEYone et recevoir les dernières informations sur les précommandes, rendez-vous sur www.BlackBerryMobile.com.

A propos de TCL Communication

TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) conçoit, fabrique et commercialise une gamme croissante de produits et de services mobiles et d'Internet dans le monde entier sous trois marques clés : TCL, Alcatel et BlackBerry. Le portefeuille de produits de la société est actuellement vendu dans plus de 160 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique, et TCL Communication figure parmi les 10 plus grands fabricants de smartphones au monde, selon IDC. Avec son siège à Hong Kong, TCL Communication exploite neuf centres de recherche et développement à travers le monde et emploie plus de 13 500 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.tclcom.com .

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. Alcatel est une marque commerciale d'Alcatel-Lucent utilisée sous licence par TCL Communication.

Les marques, y compris sans s'y limiter BLACKBERRY et son EMBLEME, sont des marques ou des marques déposées de BlackBerry Limited, utilisées sous licence, sous réserve expresse des droits d'exclusivité pour ces marques. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou des services de tiers.

Qualcomm, Snapdragon et Adreno sont des marques de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Quick Charge est une marque de Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Adreno et Qualcomm Quick Charge sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc.

[i] TCL Communication est le fabricant et le distributeur exclusif de tous les smartphones de marque BlackBerry, à l'exception des pays suivants : Inde, Sri Lanka, Népal, Bangladesh et Indonésie.

