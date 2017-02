Plusieurs des principaux fournisseurs d'équipements soutiennent la modernisation du chantier naval intelligent de JHI







ZHOUSHAN, Chine, le 25 février 2017 /PRNewswire/ -- Récemment, Jinhai Heavy Industry Co., Ltd. (JHI) a échangé avec plusieurs des principaux fournisseurs d'équipements intelligents au sujet de l'introduction de lignes de production et de systèmes logiciels intelligents dans la construction navale. En tant que l'un des rares constructeurs navals au monde à consacrer un investissement de grande envergure, JHI dépensera 500 millions de RMB en transformation intelligente. Tous les contrats commerciaux connexes seront signés avant le mois de juin.

Au mois de juillet dernier, JHI a annoncé un investissement de 3 milliards de RMB dans la construction du chantier naval intelligent qui est « sophistiqué, illuminé, flexible et beau » conformément à l'exigence « un atelier, un chantier naval, un système ». La modernisation intelligente mettra l'accent de manière égale sur le matériel et les logiciels. D'un côté, JHI apportera plusieurs dizaines d'unités d'équipements de fabrication intelligents, construira un parc de stockage d'acier intelligent, un atelier segmenté intelligent, un atelier de tubes intelligent, un atelier de revêtement intelligent et un chantier de construction navale intelligent. De l'autre côté, des ERP, MES ainsi que d'autres systèmes d'information et logiciels seront installés, donnant au matériel un « cerveau » et reliant le processus dans son ensemble, de la conception, fabrication, logistique, qualité à l'exploitation sur site. La modernisation conduira à une construction navale automatique, numérique et intelligente.

Selon le gestionnaire de projets de certains fournisseurs d'équipements, pour faire de JHI un leader de l'industrie, ils ont introduit des concepts évolués de fabrication automatique et d'autres industries et se sont présentés avec quelques solutions pratiques, par exemple une ligne de sous-assemblage intelligente, une ligne plane intelligente, une ligne de traitement des tubes intelligente et un entrepôt stéréoscopique intelligent, etc.

Suo Zhe, directeur du bureau de l'ingénieur en chef de JHI, a déclaré : « Selon le principe de ''planification globale, mise en oeuvre pas à pas'', nous nous concentrerons principalement sur la construction de lignes de production automatiques et améliorerons les capacités de production au plus juste et de fabrication flexible dans la 1e phase. Pendant ce temps, l'interface devrait être réservée pour une utilisation ultérieure. Le projet devrait se terminer à la fin de l'année. En outre, de toutes nouvelles technologies telles qu'une machine de pliage de l'acier à double surface incurvée, seront codéveloppées, afin d'explorer une voie vers la modernisation intelligente qui s'adapte au secteur de la construction navale. »

