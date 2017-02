L'entente Casino-Robuchon est une grande opportunité de rayonnement pour notre métropole à l'international







MONTRÉAL, le 25 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que l'entente entre le Casino de Montréal et le groupe de Joël Robuchon provoque un certain émoi, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) invite à considérer ce partenariat comme une excellente opportunité de rayonnement pour Montréal et le Québec, qui témoigne de notre vigueur artistique et culturelle.

Montréal est une métropole ouverte et moderne, dotée d'une capacité d'attraction autant sur le plan national qu'international. C'est évidemment fondamental de valoriser les talents et les produits d'ici, dont le rayonnement transfrontalier bénéficie d'ailleurs à l'ensemble des Québécois, et ce, autant du point de vue social, culturel, qu'artistique et économique.

Mais il est aussi bénéfique que Montréal, tout comme les métropoles qui portent un regard vers l'international, enrichisse son attractivité avec des talents transfrontaliers qui rayonnent dans le monde entier, comme c'est le cas pour le chef le plus étoilé sur la planète. Les synergies qui se créent sont inspirantes autant pour le Québec que pour ces nouveaux ambassadeurs, comme M. Robuchon, qui transmettent la fierté de contribuer à l'effervescence de Montréal et du Québec, avec leur art tant admiré.

Le Casino de Montréal revêt une grande importance sur le plan de la notoriété et de l'attractivité internationale de notre métropole, qui pourra bénéficier des retombées économiques de ce nouveau partenariat, tout comme l'ensemble des Québécois. L'engagement concret de la Société des casinos du Québec à faire affaire avec des fournisseurs et des travailleurs d'ici est exemplaire. En fait, l'entièreté des employés et la très grande majorité des producteurs et fournisseurs de ses restaurants et bars sont québécois. Ses différents restaurants, qui comptent parmi les meilleurs au Québec, emploient plus de 1100 personnes, dont trois chefs exécutifs, 8 chefs et 23 sous-chefs, tous québécois. Enfin, son récent partenariat avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour la mise en place d'une Unité mixte de recherche en sciences gastronomique a proprement pour objectif de soutenir et de promouvoir la gastronomie d'ici.

Le fait de bénéficier de l'expertise et du talent d'artistes ou de produits qui viennent de l'étranger n'enlève rien aux artistes ou aux produits québécois, mais au contraire, enrichit notre créativité, notre savoir-faire et notre culture, en plus de nous permettre de briller encore plus fort dans le monde.

Par Yves-Thomas Dorval

Président-directeur général

Conseil du patronat du Québec

