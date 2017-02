Vigile pour la liberté de presse au Canada







MONTRÉAL, le 25 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Ce samedi 25 février 2017, à compter de 14h, des membres de Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CANADIAN JOURNALISTS FOR FREE EXPRESSION, CJFE) organisent une vigile devant les bureaux montréalais du premier ministre Justin Trudeau situés au 1100, Boulevard Crémazie Est .

CJFE et une coalition d'organisations de la société civile, du monde des médias et des syndicats qui manifestent aujourd'hui leurs inquiétudes concernant les politiques du gouvernement Trudeau dans le cadre d'une journée d'action pancanadienne sur les politiques de sécurité nationale, la surveillance de masse et la liberté de presse au Canada.

La coalition demande au gouvernement du Canada :

1) de mettre fin à la surveillance de masse et d'assurer la protection des données personnelles des individus et des groupes au Canada, y compris les communautés autochtones, les musulmans, les journalistes, les environnementalistes, les organisateurs syndicaux et les universitaires, en mettant sur pied des organisme ayant un pouvoir de surveillance indépendante sur les programmes de renseignement et de sécurité nationale ;

2) d'appuyer le projet de loi d'initiative parlementaire C-303, qui mettrait en oeuvre une abrogation ligne par ligne, des dispositions promulguées par la Loi antiterroriste de 2015 (anciennement le projet de loi C-51).

3) d'appuyer le projet de loi d'initiative parlementaire S-231, qui créerait une loi « bouclier » pour la presse, et renforcerait la protection des activistes, des lanceurs d'alerte et des journalistes.

Des vigiles se tiennent à Toronto, London, Ottawa, Montreal et Vancouver pour souligner le fait que le public surveille attentivement les geste du gouvernement Trudeau sur ces dossiers.

SOURCE Journalistes canadiens pour la liberté d'expression

Communiqué envoyé le 25 février 2017 à 10:00 et diffusé par :