RAPPEL/Appui du gouvernement du Canada à la pratique de la motoneige en Gaspésie







BAIE-DES-SABLES, QUÉBEC--(Marketwired - 25 fév. 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant le Club Motoneige de la Mitis (2001) inc.

Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables, et Donald Bélanger, président du Club Motoneige de la Mitis (2001) inc., seront également sur place.

Date : Le dimanche 26 février 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Salle du conseil municipal 20, rue du Couvent Baie-des-Sables (Québec) G0J 1C0

