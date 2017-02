CLX Communications et Waterfall vont moderniser la messagerie mobile via Early Access Program de Google pour la messagerie d'entreprise RCS







Le fournisseur de services de communications basés sur le nuage, CLX Communications, et la plateforme de marketing mobile basée sur le nuage, Waterfall, ont annoncé un partenariat avec Google pour fournir la nouvelle génération de services aux professionnels du marketing de marques en utilisant la norme Rich Communication Services (RCS) intégrée directement dans les applications de messagerie natives des consommateurs.

Le partenariat fait partie de l'Early Access Program de Google (EAP) annoncé aujourd'hui et qui sera lancé sur le salon Mobile World Congress à Barcelone la semaine prochaine. Le programme permettra à des marques d'atteindre les consommateurs directement d'une manière « semblable à une application mobile » nouvelle et dynamique dans le service de messagerie native des smartphones Android, en fournissant des caractéristiques telles que les réponses et les actions suggérées, les médias interactifs dynamiques et l'image de marque de l'entreprise.

27 opérateurs et fabricants de dispositifs s'étant engagés à lancer RCS auprès des utilisateurs d'Android avec Google, l'Early Access Program est la première étape visant à rendre la messagerie RCS universellement disponible dans le monde entier. CLX et Waterfall s'efforcent de fournir aux entreprises l'accès à une base d'utilisateurs RCS mondiale en pleine croissance, permettant des communications riches en fonctionnalités aux consommateurs qui utilisent Android et d'autres téléphones qui prennent déjà RCS en charge ou qui le prendront à l'avenir.

Grâce à l'EAP, CLX et Waterfall vont permettre aux entreprises de construire avec la technologie, d'influencer la feuille de route et d'être les premiers à offrir aux clients une expérience de messagerie améliorée. Les professionnels du marketing peuvent utiliser la messagerie d'entreprise RCS pour s'impliquer avec leurs clients, augmenter le nombre d'abonnés et mener des transactions sans quitter l'application de messagerie native.

La popularité croissante des applications de messagerie de services par contournement (OTT) confirme la demande pour une option de messagerie plus puissante et fluide que celles qui sont actuellement disponibles de façon native. Le nouveau service de messagerie sert d'alternative aux applications en donnant aux marques des caractéristiques similaires directement dans l'environnement de messagerie sans besoin de construire un public pour l'application.

En tant que premier fournisseur de RCS compatible avec le nuage du logiciel pour les entreprises et les professionnels de l'image de marque, Waterfall va créer un point de contact unique pour que les professionnels du marketing diffusent leurs messages à l'ensemble de leur base de souscripteurs mobile. La solution que Waterfall et CLX rendent possible identifie automatiquement les consommateurs avec des téléphones compatibles avec RCS et optimise le contenu pour fournir les meilleurs messages à leurs publics respectifs.

Les téléphones non compatibles avec RCS ou hors ligne seront automatiquement configurés par défaut aux normes SMS et MMS, afin de garantir la livraison des messages à l'ensemble du public d'une marque. Alors que la pénétration de RCS sur le marché augmente, un plus grand nombre d'abonnés auront accès à des expériences améliorées créées dans leur plateforme Waterfall en auto-service.

Le directeur général de CLX Communications, Robert Gerstmann, a déclaré : « La messagerie d'entreprise RCS a de nombreuses fonctionnalités et avantages que MMS avait promis, mais qui n'avaient pas été fournis en raison de la complexité technique, du coût et de la fragmentation du marché.

« L'Early Access Program de Google va donner à CLX la capacité de fournir à nos partenaires, à leurs clients, aux entreprises et aux marques les outils nécessaires pour apporter des communications plus riches, plus significatives et immersives, ce qui va considérablement renforcer cette proposition. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Google et nos partenaires chez CLX Communications pour être le premier fournisseur de services d'applications à apporter des capacités de messagerie d'entreprise RCS vraiment dynamiques aux plus grandes marques grand public au monde », a déclaré Matt Silk, directeur de la stratégie chez Waterfall. « RCS simplifie la façon dont les consommateurs effectuent des tâches quotidiennes essentielles telles que la prise de rendez-vous, le renouvellement d'une ordonnance ou la recherche de direction instantanément, sans avoir à quitter l'environnement de messagerie. C'est un nouveau paradigme qui va stimuler la capacité de la marque à augmenter son implication et à intensifier les transformations. »

Voir une démonstration sur le Mobile World Congress vous intéresse ? Contactez sales@clxcommunications.com ou sales@waterfall.com pour planifier un rendez-vous.

À propos de CLX Communications

CLX Communications connecte les entreprises aux personnes et aux choses. Nous allions des API programmables et de l'informatique en nuage à notre Super Réseau inégalé de niveau 1 pour permettre aux entreprises d'intégrer en toute facilité des communications mondiales, y compris la voix, les SMS et la connectivité dans leurs applications, leurs processus d'affaires et leurs périphériques IdO.

Notre plateforme de communication en tant que service (CPaaS) haut de gamme offre l'un des niveaux de service les plus élevés du secteur tout en traitant plus de 1 milliard d'appels API par mois sur six continents. Nous fournissons des services à 4 des 5 plus grandes entreprises CPaaS, et à 3 des 5 plus grandes marques Internet mondiales avec une connectivité de niveau 1 sur laquelle bon nombre de leurs services sont basés.

Les actions de CLX Communications sont cotées sur le NASDAQ Stockholm - XSTO : CLX.

Veuillez visiter http://www.clxcommunications.com pour tout complément d'information.

À propos de Waterfall

Waterfall est un grand fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) et de solutions de marketing mobile qui permet aux marques de construire leur base de données clientèle existante et de générer un grand chiffre d'affaires avec des contenus mobiles ciblés et pertinents. Créée en 2005, Waterfall est basée à San Francisco et possède des bureaux à Austin et à Boston. Grâce aux solutions de messagerie RCS, SMS, MMS, Wallet, rich media, Push ou Beacon, la technologie de Waterfall crée des expériences marketing multicanaux fluides et s'intègre à des bases de données ou des logiciels tiers. Des entreprises telles que 7-Eleven, Cabela's, Jack in the Box, Papa Murphy's, Pier 1 Imports, Tailored Brands et TGI Friday's utilisent les solutions technologiques et l'expertise stratégique de Waterfall pour élargir leurs conversations aux canaux mobiles.

Veuillez visiter http://www.waterfall.com pour obtenir plus d'informations.

