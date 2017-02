Journée blanche : une première fête de quartier à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie le 5 mars







MONTRÉAL, le 25 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le dimanche 5 mars 2017 entre 14 h 30 et 19 h, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) invite la population à prolonger les festivités de la Nuit blanche lors de la toute première Journée blanche, une fête de quartier organisée à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal.

Entre amis ou en famille, c'est l'occasion de découvrir ce bel édifice de BAnQ, lieu incontournable de notre mémoire collective où l'on trouve l'ensemble des documents publiés au Québec depuis 1764, des plus vieilles cartes géographiques aux journaux les plus récents. Pour illustrer la richesse et la diversité de ce patrimoine, BAnQ invite les visiteurs à plonger dans l'univers de l'Expo 67.

L'édifice lui-même est sujet d'histoire : la fabrique de cigares érigée en 1947 est devenue une imprimerie de billets de loterie puis, en 1997, l'adresse où logent les précieux témoins documentaires de notre histoire.

« J'invite chaleureusement les citoyens à prendre part à cette journée de fête dont nous souhaitons qu'elle leur permettra de s'approprier BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie et qu'elle les incitera à en profiter tout au long de l'année », a indiqué Christiane Barbe, présidente-directrice générale de BAnQ.

Entièrement gratuite, la programmation de la Journée blanche est la suivante :

BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie

2275, rue Holt (entre l'avenue des Érables et la rue Fullum)

Montréal

À L'INTÉRIEUR

De 14 h 30 à 16 h 30

- L'Exposition universelle de Montréal, la fameuse Expo 67, fête ses 50 ans en 2017! Qu'à cela ne tienne, chacun pourra en apprendre davantage sur cet événement marquant grâce à des affiches, des cartes postales, des livres et des documents audiovisuels, en compagnie de bibliothécaires spécialistes. Bricolage - Les enfants sont invités à illustrer l'Expo 67 en images et en mots par la création d'une carte postale.

À 15 h et à 16 h 30

Musique - Le groupe Gypsy Kumbia Orchestra proposera son répertoire rythmé et endiablé : de quoi faire sourire et bouger tout le monde!

À L'EXTÉRIEUR

De 14 h 30 à 17 h 30

- Participez au tissage du logo emblématique de l'Expo 67 avec des membres de l'agence de paysage et de design urbain Castor et Pollux. Création visuelle et sonore - Créez une pièce musicale et lumineuse grâce à l'installation SILO (Son Interaction Lumière Objet) du groupe Audiotopie.

À 17 h 30

Cinéma en plein air - Savourez La guerre des tuques 3D avec mitaines et tuques. N'oubliez pas votre chaise!

Il y aura des boissons et des collations sur place.

Souvenirs de l'Expo 67 : un don pour les collections

BAnQ lance l'invitation à ceux qui posséderaient des livres, des brochures, des cartes postales ou des affiches portant sur l'Expo 67 : si vous êtes prêt à en faire don pour enrichir les collections patrimoniales de BAnQ, profitez de cette journée festive pour nous les apporter!

La réalisation de la Journée blanche est rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants : Regroupement arts et culture Rosemont-La Petite-Patrie, Festival international du film pour enfants de Montréal, Vision Diversité, Cinéma Beaubien, IGA, Journal Métro et Ma Brasserie.

