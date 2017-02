Telepizza fait l'acquisition de « Pizza Blitz » en Suisse







MADRID, February 24, 2017 /PRNewswire/ --

Telepizza a conclu un accord contraignant en vue d'acquérir « Pizza Blitz », la première marque de livraison de pizzas en Suisse

L'acquisition de 10 points de vente supplémentaires fera passer à 1 352 le nombre total des points de vente détenus par Telepizza à l'échelle mondiale

Telepizza continue d'investir et de se développer internationalement, par le biais des points de vente de la société, des co-entreprises et des master-franchises

Telepizza, la plus grande société de livraison de pizzas au monde en dehors des États-Unis, est ravie d'annoncer son acquisition de « Pizza Blitz », la marque originale de livraison de pizzas en Suisse.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150317/735407-a )

Avec cet ajout de 10 points de vente, Telepizza devient un impressionnant réseau mondial de 1 352 points de vente, venant conforter les ambitieux plans de croissance de la marque qui envisage de tripler sa part de marché au cours des 3 prochaines années.

Pablo Juantegui Azpilicueta, PDG et président de Telepizza, a déclaré : « Chez Telepizza, nous sommes fiers d'introduire notre marque sur de nouveaux marchés. En ce qui nous concerne, la Suisse représente une étape passionnante pour la marque. Nous avons tenu compte des particularités distinctives des Suisses en matière de goût afin d'adapter nos recettes, en conservant toujours ce qui constitue le coeur de notre marque : « Le secret réside dans la pâte. »

Giorgio Minardi, président de Telepizza à l'international, a commenté : « Nous sommes enchantés de cette nouvelle acquisition, car elle marque une autre étape vers l'accomplissement de nos ambitieux plans d'expansion. La Suisse représente un marché important pour nous ; nous savons que notre service client exceptionnel et notre excellente qualité de produits plairont aux consommateurs suisses. »

Note à l'attention des éditeurs

Telepizza est la plus importante société de livraison de pizzas au monde non basée aux États-Unis en termes de nombre de points de ventes. Basée à Madrid, en Espagne, Telepizza est présente dans plus de 15 pays par l'intermédiaire d'un réseau de points de vente détenus en propre, de franchises et de master-franchises, avec un total de 1 342 points de vente à l'échelle mondiale, dont 456 détenus en propre (34 %) et 886 franchises et master-franchises (66 %) au 30 septembre 2016.

En incluant nos concurrents basés aux États-Unis, nous sommes le quatrième acteur le plus important dans le secteur de la livraison de pizzas en termes de nombre de points de vente. Nous dominons nos principaux marchés en termes de nombre de points de vente (numéro un en Espagne, au Portugal, au Chili et en Colombie, numéro deux en Pologne).

Les ventes totales au sein de notre réseau, en incluant les points de vente détenus en propre, les franchises et les master-franchises, sont enregistrées en tant que ventes du groupe et se sont élevées à 506 millions ? au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2016, avec un BAIIA sous-jacent de 63,4 millions ? au cours de cette même période.

http://www.telepizza.com

Miguel Justribó

Telepizza - +34-91-6576200

prensa.telepizza@telepizza.com

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 18:20 et diffusé par :