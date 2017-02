La grande rencontre de l'agroalimentaire en Outaouais - La ministre Vallée souligne l'importance du travail accompli par les organismes de concertation bioalimentaire







GATINEAU, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec profite de La grande rencontre de l'agroalimentaire, qui se déroule ce vendredi, en Outaouais, pour souligner l'importance du travail accompli au cours des 20 dernières années par les organismes de concertation bioalimentaire qui sont à l'oeuvre dans les différentes régions du Québec.

« En plus de mettre en valeur le savoir-faire des producteurs et des artisans de l'Outaouais, les activités de promotion du secteur bioalimentaire suscitent l'intérêt de nouveaux entrepreneurs?et stimulent les aspirations de la relève agricole. Le secteur bioalimentaire de l'Outaouais a un fort potentiel de développement économique. Ses acteurs doivent être en mesure de bien se positionner pour tirer leur épingle du jeu et attirer une main-d'oeuvre qualifiée », a affirmé monsieur Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

« Les efforts déployés par les tables de concertation régionale, comme la Table agroalimentaire de l'Outaouais, ont permis de mettre en valeur le potentiel bioalimentaire particulier des régions et ont certainement contribué à l'occupation dynamique du territoire en favorisant la collaboration entre les acteurs clés de l'industrie et les divers partenaires de l'agroalimentaire », a ajouté madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, qui représentait le gouvernement à cet événement, accompagnée de ses collègues M. Marc Carrière, député de Chapleau, Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull et M. André Fortin, député de Pontiac.

Faits saillants

La Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) vient de célébrer son 20 e anniversaire.

anniversaire. Son rôle est de faciliter la coordination des efforts de développement du secteur agroalimentaire régional.

Les organismes de concertation bioalimentaire régionale contribuent à développer une synergie propice à la mise en valeur du potentiel bioalimentaire.

Ces organismes sont appelés à animer et à mobiliser les différents acteurs afin de mettre en commun des actions porteuses pour le développement du secteur bioalimentaire et la vitalité des territoires.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) soutient la TAO notamment par l'entremise du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Liens connexes :

Table agroalimentaire de l'Outaouais : http://www.agro-outaouais.com/fr/

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/filieres/psconcertation/Pages/psconcertation.aspx

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 18:00 et diffusé par :