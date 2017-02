Les avocats et notaires de l'État québécois feront une contreproposition au gouvernement du Québec







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En réaction à la proposition globale reçue à la table de négociation, Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) annonce son intention de faire une contreproposition au gouvernement du Québec. En effet, LANEQ estime pouvoir faire une proposition constructive qui respecte le rôle particulier de ses membres, leur indépendance de fonction et le principe de la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui a été l'objet d'un engagement de la part du gouvernement.

« Nous refusons de nous soumettre à un ultimatum. Nous espérons que le gouvernement examinera sérieusement notre contreproposition. Le contraire serait agir de mauvaise foi », déclare Me Jean Denis, président de LANEQ.

LANEQ présentera sa contreproposition à la table de négociation dès que possible lorsque finalisée. Elle en dévoilera les principaux éléments par la suite. Aucune entrevue ne sera accordée d'ici là.

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016. Leurs demandes portent principalement sur la réforme de leur mode de négociation, sur la base de leur rôle particulier et de leur indépendance de fonction. Sur le plan monétaire, ils réclament la parité de traitement avec ce qui a été accordé aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales par le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

SOURCE Les avocats et notaires de l'État québécois

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 17:28 et diffusé par :