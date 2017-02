La Directrice du Bureau des enquêtes indépendantes nommée co-gestionnaire de l'équipe spéciale chargée d'enquêter sur les allégations concernant le SPVM.







LONGUEUIL, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de sa nomination par le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, à titre de co-gestionnaire de l'équipe mixte chargée d'enquêter sur les affaires internes du SPVM, Me Madeleine Giauque, directrice du BEI, réitère son engagement envers la population à mener avec impartialité le mandat qui lui est confié. Forte de son expérience de procureure de la couronne, elle s'acquittera de cette tâche en parallèle à ses obligations de directrice du Bureau des enquêtes indépendantes.

« C'est avec fierté que j'ai accepté cette responsabilité », de dire Me Giauque. « Je superviserai l'équipe mise en place en appliquant les mêmes valeurs que celles qui me guident dans mes fonctions de directrice du BEI, c'est-à-dire la rigueur, l'impartialité et l'intégrité.»

Par ailleurs, Me Giauque a tenu à souligner la confiance du gouvernement à l'égard du Bureau des enquêtes indépendantes et de ses membres. Elle prend acte de la volonté du gouvernement quant à l'élargissement du mandat du BEI.

Aucun autre commentaire ne sera émis à ce sujet.

SOURCE Bureau des enquêtes indépendantes

