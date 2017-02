Ouverture des Jeux du Québec 2017 - Le gouvernement du Québec souhaite bon succès aux jeunes athlètes des jeux du Québec







ALMA, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec soutient la 52e Finale des Jeux du Québec - hiver 2017 et souhaite bon succès aux jeunes athlètes qui y prendront part. Du 24 février au 4 mars, plus de 6 000 personnes sont attendues à Alma pour participer à l'événement ou y assister.

Le premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval, Philippe Couillard, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Serge Simard, ainsi que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, François Blais, s'unissent pour saluer les milliers de jeunes athlètes qui déploieront leurs talents dans vingt sports de compétition et trois sports de démonstration.

Afin de soutenir la tenue de ce grand rassemblement sportif, le Gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 13 millions de dollars aux organisateurs et à plusieurs partenaires, par l'entremise de différents programmes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) ainsi que du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

« Pour l'amour du sport. Pour nos jeunes. Pour promouvoir de saines habitudes de vie. Pour développer tout son potentiel. Pour se dépasser. Pour créer des liens d'amitié qui dureront toute une vie. Pour vivre une expérience unique. Voilà pourquoi un événement comme celui des Jeux du Québec est si important. Je veux remercier les membres du comité organisateur, les bénévoles ainsi que toutes celles et tous ceux qui feront découvrir notre belle région aux milliers de visiteurs provenant de partout au Québec. Aux athlètes, entraîneurs, accompagnateurs, parents et amis, je souhaite une expérience humaine et sportive enrichissante. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval

« Participer aux Jeux du Québec, c'est avoir la chance de côtoyer pendant une semaine de jeunes athlètes qui ont des valeurs et des intérêts communs. La persévérance, le respect, la solidarité, la sécurité et l'intégrité font partie d'une pratique bénéfique du loisir et du sport. Je souhaite que les athlètes québécois de la relève présents à Alma pour ce rassemblement profitent de leur expérience pour créer de nouvelles amitiés et mettre en valeur leur esprit sportif. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Depuis plus de 40 ans, les Jeux du Québec permettent à des jeunes de partout au Québec de vivre une expérience exceptionnelle et de performer dans une discipline sportive qu'ils aiment. Grâce à l'investissement accordé, des personnes ayant de la difficulté à intégrer le marché du travail pourront, quant à elles, vivre une expérience de travail enrichissante et développer leurs habiletés professionnelles en contribuant activement au succès d'un événement d'envergure dans leur région. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« J'invite les gens de la région et de partout au Québec à venir encourager chaleureusement les jeunes sportifs qui forment, tous ensemble, une relève dynamique et passionnée, et je souhaite bonne chance à tous les athlètes dans leur quête vers l'excellence. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'aide financière a été répartie de la façon suivante :

Le MEES verse :

766 000 $ pour le fonctionnement du comité organisateur des Jeux du Québec;

530 000 $ à SPORTSQUÉBEC pour la tenue des Jeux;

1 222 000 $ aux unités régionales de services pour la coordination et la réalisation des Jeux régionaux ainsi que pour l'encadrement des délégations régionales à la Finale nationale;

Une aide maximale de 4 468 414 $ à la Ville d' Alma , dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase III, pour la construction d'un centre multisport;

, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase III, pour la construction d'un centre multisport; Une aide maximale de 5 680 742 $, par l'entremise du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase II, pour la rénovation du Centre Mario-Tremblay.

Le MTESS verse 686 000 $ aux Jeux du Québec par l'entremise du programme Subvention salariale du Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) et de la mesure Concertation pour l'emploi.

