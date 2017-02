Young Living désigne un nouveau dirigeant pour le marché canadien







- Mme Lori Burgher, une stratégiste opérationnelle chevronnée et une professionnelle en marketing en entreprise, est promue à titre de directrice générale de Young Living Canada-

LEHI, Utah, le 23 février 2017 /CNW/ - Young Living Essential Oils, le plus important fabricant d'huiles essentielles au monde, a annoncé aujourd'hui que Mme Lori Burgher a été promue à titre de directrice générale de Young Living Canada. Depuis qu'elle a rejoint Young Living en 2016, Mme Burgher a joué un rôle déterminant dans la croissance récente du marché, l'engagement des membres et une augmentation importante en matière de notoriété de la marque dans l'ensemble du pays.

« Mme Burgher est une penseuse avant-gardiste qui nourrit une passion pour l'élaboration de stratégies commerciales uniques et significatives tout en améliorant l'expérience de la clientèle », s'est exprimé M. Jared Turner, président-directeur général de Young Living. « Elle a dynamisé le marché et nous avons hâte de poursuivre cet élan sous sa direction. »

Mme Burgher apporte plus de 23 ans d'expertise en ventes et marketing à Young Living. Avant de prendre la direction à titre de directrice générale au Canada, elle supervisait la division de marketing et des communications d'où elle a stimulé de fortes augmentations en ventes, dans l'engagement social et pour la reconnaissance de la marque à travers le marché canadien.

« Je suis vraiment ravi de constater la progression continue de la carrière de Mme Burgher ici, chez Young Living », a souligné M. Ben Riley, vice-président exécutif des ventes internationales. « Elle a apporté un niveau de compétences accru, de flexibilité et de marketing dynamique à Young Living Canada. Ses qualités de leader et son aptitude à travailler en équipe avec l'équipe de direction de Young Living et nos membres éminents ont permis de considérablement favoriser la croissance de Young Living Canada. »

À propos de Young Living Canada

Young Living Canada a été inauguré en mars 2013 avec une croissance vertigineuse et dès le premier mois un membre a été couronné avec le tout premier niveau Diamond. En 2015, la première huile essentielle d'Épinette noire Northern Lights est distillée à la ferme aromatique Northern Lights Farm basée à Fort Nelson, en Colombie-Britannique. En 2016, Young Living Canada a lancé ses premiers produits de santé naturels (Natural Health Products - NHP) et a élargi l'éventail de ses offres avec 96 nouveaux produits. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter YoungLiving.com/en_CA.

À propos de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, est un chef de file mondial en huiles essentielles qui assure un processus rigoureux Seed to Seal® permettant de produire des huiles essentielles pures pour chaque consommateur, famille et style de vie. Ce processus garantit que tous les produits sont authentiques, sans produits chimiques synthétiques et purs. Cet engagement découle du mandat de la société depuis 20 ans à protéger la planète et ses habitants. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter YoungLiving.com.

