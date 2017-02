BMO Gestion d'actifs inc. lance de nouveaux FNB sur NEO







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (BMO GA) ajoutera six fonds négociables en bourse (FNB) à l'Aequitas NEO Exchange (NEO Bourse). Les nouveaux produits fourniront aux clients l'accès à l'ensemble du marché des obligations du Trésor américain, segmenté en trimestre.

« Nous sommes heureux d'annoncer nos premières inscriptions sur NEO Bourse. Nous sommes très favorables à l'enrichissement de l'infrastructure d'inscription et de négociation ici au Canada. La NEO Bourse est une innovation qui a pris sa place sur la marché canadien », a déclaré Kevin Gopaul, chef, Gestion mondiale d'actifs Canada et, chef - Fonds négociés en bourse et chef des placements, BMO Gestion d'actifs inc. « Les nouveaux FNB obligations du Trésor américain aideront les investisseurs canadiens à réaliser des profits dans les conjonctures de volatilité, sans compter qu'ils profiteront d'un positionnement à terme précis. »

L'émission des nouveaux FNB est fermée et ils commenceront à être négociés à la

NEO Bourse le 28 février 2017.

FNB BMO obligations à long terme du Trésor américain (symbole : ZTL/ZTL.U) : Ce FNB, qui est conçu pour investir dans des titres de l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Long Treasury Bond Index, offre à l'investisseur un accès aux indices du Trésor américain à échéance de plus de dix ans, faisant de cet instrument un havre sûr.

FNB BMO obligations à moyen terme du Trésor américain (symbole : ZTM/ZTM.U) : Ce FNB, qui est conçu pour investir dans des titres de l'indice Bloomberg Barclays US Treasury 5 - 10 Year Bond Index, offre à l'investisseur un accès aux indices du Trésor américain à échéance de 5 à 10 ans, et agit comme outil de diversification de portefeuille.

FNB BMO obligations à court terme du Trésor américain (symbole : ZTS/ZTS.U) : Ce FNB, qui est conçu pour investir dans des titres de l'indice Bloomberg Barclays US Treasury 1 - 5 Year Bond Index, offre à l'investisseur un accès aux indices du Trésor américain à échéance de 1 à 5 ans, et agit comme outil de gestion de trésorerie à court terme.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.

Consultez les plus récents communiqués de BMO Groupe financier sur Twitter, en suivant le lien @BMOmedia.

* Selon les données de Bloomberg

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

BLOOMBERGMD est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg »). BARCLAYSMD est une marque de commerce et de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits patrimoniaux des indices Bloomberg Barclays, dont l'Index. Ni Bloomberg ni Barclays n'est affiliée au Gestionnaire, et ni l'une ni l'autre n'approuve, n'endosse, n'évalue ou ne recommande le(s) fonds mentionné(s) aux présentes. Ni Bloomberg ni Barclays n'offre de garantie quant à l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des données ou informations associées à l'Index, et ni une ni l'autre ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit envers le Gestionnaire, les investisseurs dans le(s) fonds mentionnés ou toute autre tierce partie relativement à l'utilisation ou à l'exactitude de l'Index ou de toute autre donnée incluse aux présentes.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 688 milliards de dollars au 31 octobre 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Requêtes médias :

Valérie Doucet, Montréal, valerie.doucet@bmo.com, 514-877-8224

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 15:36 et diffusé par :