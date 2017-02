Artisan Vehicle Systems livre à la mine Lucky Friday, de Hecla, deux de ses chargeuses sans émissions alimentées par batterie







CAMARILLO, Californie, 24 février 2017 /CNW/ -- Artisan Vehicle Systems (Artisan) est heureux d'annoncer la livraison de deux chargeuses 153 sans émissions alimentées par batterie à la mine Lucky Friday, de Hecla, à Mullan, en Idaho. « Je n'ai jamais utilisé une machine qui est aussi puissante dans un tas de roches », déclare David Konsbruck, chef de l'entretien des équipements à Lucky Friday. « L'ergonomie et la visibilité sont bien supérieures à celles de nos autres chargeuses. »

Hecla est confronté à des enjeux de ventilation et de refroidissement attribuables à la profondeur de l'exploitation de la mine Lucky Friday. L'équipement diesel aggrave le problème, puisque ses émissions et son groupe motopropulseur dégagent beaucoup de chaleur. « Les équipements alimentés par batterie nous permettent de continuer nos activités sans devoir apporter de coûteuses améliorations à notre infrastructure de ventilation et de refroidissement », souligne Clayr Alexander, gestionnaire de la mine Lucky Friday. « Nous sommes très confiants à l'égard des possibilités qu'offre l'alimentation par batterie pour accroître le rendement tout en réduisant les émissions et en améliorant la sécurité des travailleurs, et aussi d'avoir choisi Artisan et sa nouvelle chargeuse. »

Artisan a conçu le modèle 153 en s'appuyant sur son groupe motopropulseur électrique, sa batterie et son mécanisme de contrôle sophistiqué pour l'opérateur, tous à la fine pointe de la technologie. Le modèle 153 est plus petit sur tous les plans lorsqu'il est comparé à une chargeuse diesel semblable, mais offre 300 % plus de puissance. Il charge plus rapidement et gravit les plans fortement inclinés avec plus de vélocité. Il est aussi plus précis et répond mieux aux commandes de l'opérateur. Les opérateurs préfèrent les unités alimentées par batterie d'Artisan aux machines diesel, car elles permettent d'accroître la productivité et de déplacer un plus grand tonnage par quart de travail. Elles sont également silencieuses, émettent peu de chaleur, sont dépourvues d'émissions diesel, et le coût total de possession est comparable, sinon inférieur, à celui de l'équipement diesel.

« Nous sommes très enthousiastes de travailler avec Hecla. Notre mission est d'accroître leur productivité et de réduire leurs coûts », affirme Mike Kasaba, chef de la direction à Artisan. « Bien entendu, l'alimentation par batterie réduit les dépenses liées à la ventilation et au refroidissement, mais nous nous attendons à ce que nos machines en fassent davantage. Nous sommes déterminés à détrôner l'équipement diesel sur tous les indicateurs de rendement d'importance, soit la puissance, la productivité, la facilité de conduite, la fiabilité et le coût total de possession. L'époque de l'équipement diesel dans les mines souterraines est presque révolue et nous faisons tout en notre pouvoir pour y mettre un terme. »

Établi en Californie, au coeur du secteur technologique du véhicule électrique, Artisan Vehicle Systems Inc. est un équipementier (OEM) offrant des véhicules d'exploitation minière sans émissions qui sont alimentés par batterie. Sa technologie repose sur ses blocs-batterie, ses moteurs électriques, son électronique de puissance, ses logiciels et ses systèmes de contrôle exclusifs. L'équipement d'exploitation minière souterraine d'Artisan est conçu de toute pièce en s'appuyant sur des groupes motopropulseurs électriques alimentés par batterie et éprouvés sur le terrain, lesquels offrent une grande puissance et une grande fiabilité.

