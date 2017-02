Les patinoires du Plateau sont fermées pour le reste de l'hiver en raison des températures trop clémentes







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite d'une évaluation de l'état des glaces et de la météo à venir dans les prochaines semaines, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal doit se résoudre à cesser l'entretien des patinoires extérieures. « Nous sommes franchement désolés d'être forcés de fermer des installations aussi appréciées par la population, en raison des températures anormalement élevées que nous connaissons en février. Les changements climatiques ne sont clairement pas qu'une affaire d'études prévisionnelles et de statistiques : leurs conséquences sont tangibles, et nous en mesurons les impacts immédiats sur nos habitudes de vie » a déclaré Marianne Giguère, conseillère d'arrondissement du district De Lorimier et responsable du dossier des sports et loisirs.

Mis à part peut-être l'étang La Fontaine, pour lequel une décision sera prise la semaine prochaine, la fonte des glaces est telle qu'il faudrait une longue série de journées très froides afin de rendre les patinoires praticables. Les statistiques de jours d'ouverture des patinoires sont les plus basses des dernières années, ce qui a eu pour conséquence de diminuer dramatiquement l'achalandage touristique cet hiver, notamment au parc La Fontaine. Plusieurs activités hivernales, habituellement prévues pour la relâche scolaire, ont également dû être annulées.

« 2016 a été de loin l'année la plus chaude de l'histoire moderne, la troisième de suite à battre le record de l'année précédente. Le caractère de plus en plus imprévisible de la météo nous forcera à repenser la planification de nos activités hivernales et à revoir nos habitudes », a conclu Mme Giguère.

Pour savoir si la patinoire de l'étang La Fontaine redeviendra praticable, aller sur ville.montreal.qc.ca/patinoires.

